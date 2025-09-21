Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. H κυκλοφορία στο κέντρο έχει αποκατασταθεί.

Ειδικότερα στην Ομόνοια πραγματοποιείται συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Πορεία για τα 7 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Προηγουμένως είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Λ. Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, καθώς και στην οδό Πανεπιστημίου.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

