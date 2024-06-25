Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι πλέον ελεύθερος. Τη Δευτέρα αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας στην οποία ήταν έγκλειστος επί 5 χρόνια, όπως άλλωστε ανέφερε το WikiLeaks μετά την αποκάλυψη για συμφωνία περί ομολογίας ενοχής του 52χρονου.

Το WikiLeaks, η οργάνωση που ίδρυσε, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που τον δείχνει να επιβιβάζεται σε πτήση από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου το βράδυ της Δευτέρας, συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου της Αυστραλίας Στίβεν Σμιθ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε τόνισε για τον Τζούλιαν Ασάνζ: «Ήμουν πολύ ξεκάθαρος...ότι ανεξάρτητα από τις απόψεις που έχουν οι άνθρωποι για τον Τζούλιαν Ασάνζ και τις δραστηριότητές του, η υπόθεση έχει καθυστερήσει πάρα πολύ» και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα που να κερδίσει κανείς από τη συνεχιζόμενη φυλάκισή του και θέλουμε να τον [φέρουμε] σπίτι στην Αυστραλία».

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός πρεσβευτής της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα και παρέχει στον Ασάνζ «σημαντική βοήθεια» ενόψει της αυριανής του εμφάνισης στο δικαστήριο στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους.

Δείτε το βίντεο από την αναχώρηση του Ασάνζ:

Η ανακοίνωση ότι ο Ασάνζ ήταν ελεύθερος ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι επρόκειτο να δηλώσει ένοχος αυτή την εβδομάδα για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας των ΗΠΑ, σε μια συμφωνία που θα του επέτρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ασάνζ συμφώνησε να ομολογήσει την ενοχή του για συνωμοσία για την απόκτηση και αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με καταθέσεις στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ για τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους.

Η δίκη για την αποφυλάκιση

Ο Ασάνζ πρόκειται να καταδικαστεί στο νησί Σαϊπάν στα νησιά Βόρειες Μαριάνες στις 9 το πρωί τοπική ώρα την Τετάρτη (23:00 GMT την Τρίτη).

Κατά πάσα πιθανότητα, θα καταδικαστεί για 5 χρόνια που έχει ήδη εκτίσει και δεν θα αντιμετωπίσει νέα ποινή φυλάκισης.

«Είμαι ευγνώμων που ο γολγοθάς του γιου μου φθάνει επιτέλους στο τέλος του. Αυτό δείχνει τη σημασία και τη δύναμη της διακριτικής διπλωματίας» δήλωσε η μητέρα του, Κριστίν Ασάνζ, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Στέλα, με ανάρτησή της στο X εκφράζει την ικανοποίησή της:

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44 — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024

«Πολλοί χρησιμοποίησαν την κατάσταση του γιου μου για να προωθήσουν τη δική τους υπόθεση. Είμαι συνεπώς ευγνώμων στα αόρατα και εργατικά πρόσωπα που έβαλαν πρώτη την ευημερία του Τζούλιαν», πρόσθεσε.

Κατάθεση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ περιγράφει μια συμφωνία ένστασης σχετικά με τον Τζούλιαν Ασάνζ Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/Reuters

Tο αεροπλάνο, με το οποίο ο Ασάνζ αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμενόταν σήμερα γύρω στις 07:50 (ώρα Ελλάδας) στην Μπανγκόκ για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και νερό. Στη συνέχεια θα απογειωθεί για το Σαϊπάν, στις Μαριάνες Νήσους, γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ταϊλανδός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί. Το Σαϊπάν είναι ένα από τα τρία νησιά της Κοινοπολιτείας των Βόρειων Μαριάνων, η οποία αποτελεί επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο μεταξύ, ο Μάικ Πενς, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επέκρινε τη συμφωνία, λέγοντας ότι πρόκειται για «αδικία».

Γράφοντας στο X είπε: «Δεν πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες για την αποφυγή της φυλάκισης για οποιονδήποτε θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του στρατού μας ή την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντα."

Julian Assange endangered the lives of our troops in a time of war and should have been prosecuted to the fullest extent of the law. The Biden administration’s plea deal with Assange is a miscarriage of justice and dishonors the service and sacrifice of the men and women of our… — Mike Pence (@Mike_Pence) June 25, 2024

Ποιος είναι ο Τζούλιαν Ασάνζ

Για τους υποστηρικτές του, ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ένας γενναίος αγωνιστής της αλήθειας. Για τους επικριτές του, είναι ένας αναζητητής της δημοσιότητας που έχει θέσει σε κίνδυνο ζωές θέτοντας μια μάζα ευαίσθητων πληροφοριών στο δημόσιο τομέα.

Ο Ασάνζ γεννήθηκε στο Τάουνσβιλ της πολιτείας Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το 1971 και έγινε πατέρας για πρώτη φορά στα 18 του.

Το 1995, κατηγορήθηκε για δεκάδες δραστηριότητες hacking. Ο Ασάνζ τελικά ομολόγησε την ενοχή του - μόνο που γλίτωσε από την ποινή της φυλάκισης υπό τον όρο ότι δεν θα επαναλάβει.

Ασχολήθηκε επίσης με τον ακαδημαϊκό κόσμο - συνέγραψε ένα βιβλίο μπεστ σέλερ για την αναδυόμενη, ανατρεπτική πλευρά του Διαδικτύου, πριν σπουδάσει φυσική και μαθηματικά.

To χρονικό της 13χρονης «μάχης» του ιδρυτή του WikiLeaks για ελευθερία

Ο Ασάνζ δημιούργησε το Wikileaks το 2006 - έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τέσσερα χρόνια αργότερα με τις υψηλού προφίλ αποκαλύψεις απόρρητων εγγράφων των ΗΠΑ.

2006

Ο Ασάνζ ιδρύει το WikiLeaks, έναν ιστότοπο που στοχεύει σε όσους διαρρέουν απόρρητες ή ευαίσθητες πληροφορίες.

5 Απριλίου 2010

Το WikiLeaks έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που διέρρευσε από αμερικανικό ελικόπτερο που φέρεται να δείχνει αεροπορική επιδρομή που σκότωσε αμάχους στη Βαγδάτη, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδήσεων του Reuters.

25 Ιουλίου 2010

Το WikiLeaks δημοσιεύει περισσότερα από 91.000 έγγραφα, κυρίως μυστικές αναφορές του αμερικανικού στρατού για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Αύγουστος 2010

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης για χωριστές κατηγορίες για βιασμό και παρενόχληση μετά την επίσκεψη του Ασάνζ στη Σουηδία. Ανακρίνεται στη Στοκχόλμη και αρνείται τους ισχυρισμούς.

Οκτώβριος 2010

Το WikiLeaks δημοσιεύει 400.000 απόρρητα στρατιωτικά αρχεία που εξιστορούν τον πόλεμο στο Ιράκ. Τον επόμενο μήνα, δημοσιεύει χιλιάδες διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων απόψεων ξένων ηγετών και ωμών εκτιμήσεων για απειλές κατά της ασφάλειας.

18 Νοεμβρίου 2010

Η Ιντερπόλ εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης αφού σουηδικό δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα κράτησης του ως ύποπτος για βιασμό, σεξουαλική παρενόχληση και παράνομο εξαναγκασμό.

Μια καταζητούμενη σελίδα για τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, εμφανίζεται στον ιστότοπο της Ιντερπόλ στο Διαδίκτυο στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Ο Ασάνζ παραδόθηκε στη βρετανική αστυνομία την Τρίτη, αφού η Σουηδία εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του για κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Ασάνζ προφυλακίζεται μετά από ακρόαση έκδοσης στο Λονδίνο. Αργότερα επιβάλλεται εγγύηση, αλλά κρατείται πίσω από τα κάγκελα όταν οι σουηδικές αρχές αμφισβητούν την απόφαση.

Η εγγύηση υπό όρους αποκαθίσταται στο Ανώτατο Δικαστήριο όταν οι υποστηρικτές προσφέρουν 240.000 £.

Φεβρουάριος 2011

Το αίτημα έκδοσης από τη Σουηδία γίνεται δεκτό, καθώς ένας δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι δεν θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ασάνζ. Ο ιδρυτής του WikiLeaks δεσμεύεται να πολεμήσει την απόφαση.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, χάνει την έφεση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της έκδοσής του.

14 Ιουνίου 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτει την τελική έφεση του Ασάνζ.

19 Ιουνίου 2012

Ο Ασάνζ μπαίνει μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο.

16 Αυγούστου 2012

Ο Ισημερινός αποδέχεται το αίτημα ασύλου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ασάνζ μπορεί να βεβαιωθεί ότι η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει και να τον συλλάβει -εφόσον δεν βγαίνει από το κτίριο- λόγω ειδικών κανόνων διπλωματικής ασυλίας.

Δεκέμβριος 2014

Ο Αμερικανός γλωσσολόγος και φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζον Κιούζακ επισκέπτονται τον Ασάνζ στην πρεσβεία.

Σε αυτό το σημείο, η ομάδα του Ασάνζ έχει χάσει την έφεση στη Σουηδία σχετικά με την απόφαση να επικυρωθεί το ένταλμα σύλληψης.

Άλλοι διάσημοι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην πρεσβεία είναι η πρώην σταρ του Baywatch, Πάμελα Άντερσον - η οποία επισκέφτηκε πολλές φορές με ένα γεύμα, η Lady Gaga, ο Eric Cantona και ο αγωνιστής των πολιτικών δικαιωμάτων Jesse Jackson.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ φαίνεται επίσης να φεύγει από την πρεσβεία αυτή τη στιγμή, αλλά αρνήθηκε να πει εάν είχε γνωρίσει τον Ασάνζ.

13 Αυγούστου 2015

Η έρευνα για τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομο εξαναγκασμό αποσύρεται αφού παρέλθει ένα νόμιμο χρονικό όριο - αλλά ο πιο σοβαρός ισχυρισμός για βιασμό παραμένει και η έρευνα παραμένει ενεργή.

17 Ιανουαρίου 2017

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφασίζει να απελευθερώσει τον βασικό πληροφοριοδότη του WikiLeaks, Τσέλσι Μάνινγκ.

19 Μαΐου 2017

Ο εισαγγελέας της Σουηδίας δήλωσε ότι η υπόθεση βιασμού κατά του Ασάνζ έχει αποσυρθεί.

Μιλώντας στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ισημερινού εκείνη την εποχή, ο Ασάνζ είπε ότι η απόφαση της Σουηδίας να εγκαταλείψει την έρευνα για την αξίωση βιασμού ήταν μια «σημαντική νίκη» .

11 Απριλίου 2019

Ο Ασάνζ συλλαμβάνεται στην πρεσβεία του Ισημερινού αφού ο πρεσβευτής του Ισημερινού «κάλεσε τη βρετανική αστυνομία» μέσα.

Η δικαστής Deborah Taylor φυλακίζει τον Assange για 50 εβδομάδες επειδή παραβίασε την εγγύηση του ζητώντας άσυλο στην πρεσβεία στο Southwark Crown Court. Στην ακροαματική διαδικασία, μια επιστολή διαβιβάζεται στον δικαστή στην οποία ο Ασάνζ ζητά «ανεπιφύλακτα» συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι «τους δεν σεβάστηκε» με τον τρόπο που «ακολούθησε» την υπόθεσή του.

13 Μαΐου 2019

Οι Σουηδοί εισαγγελείς ανακοινώνουν ότι ανοίγουν ξανά την έρευνα για βιασμό του 2010 κατά του Ασάνζ.

11 Ιουνίου 2019

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά επίσημα από τη Βρετανία να εκδώσει τον Ασάνζ στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι συνωμότησε για να χακάρει κυβερνητικούς υπολογιστές και ότι παραβίασε νόμο περί κατασκοπείας.

19 Νοεμβρίου 2019

Οι εισαγγελείς στη Σουηδία εγκαταλείπουν την υπόθεσή τους, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος από τα φερόμενα αδικήματα.

13 Ιανουαρίου 2020

Ο Ασάνζ εμφανίζεται στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, όπου υποστηρίζεται από δεκάδες υποστηρικτές - συμπεριλαμβανομένου του ράπερ MIA.

12 Απριλίου 2020

Αποκαλύπτεται ότι ο Ασάνζ απέκτησε κρυφά δύο παιδιά ενώ ζούσε στην πρεσβεία του Ισημερινού. Η σύντροφός του Στέλλα Μόρις κάνει έκκληση για την αποφυλάκισή του, εν μέσω φόβου για την υγεία του.

24 Ιουνίου 2020

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκδίδει ένα επικαιροποιημένο κατηγορητήριο 18 για τον φερόμενο ρόλο του Ασάνζ σε «έναν από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς διαβαθμισμένων πληροφοριών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

4 Ιανουαρίου 2021

Ένας Βρετανός δικαστής αποφασίζει ότι ο Ασάνζ δεν πρέπει να εκδοθεί στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, επειδή φοβάται ότι μπορεί να αυτοκτονήσει τη ζωή του στη φυλακή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να εκτίσει τη φυλάκισή του στην Αυστραλία.

10 Δεκεμβρίου 2021

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κερδίζει την προσπάθειά της στο Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του δικαστή να μην εκδώσει τον Ασάνζ.

23 Μαρτίου 2022

Ο Ασάνζ παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του Στέλλα στη φυλακή Μπέλμαρς . Το νυφικό είναι σχεδιασμένο από την Dame Vivienne Westwood.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ , όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία.

Η τότε υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ υπογράφει την εντολή έκδοσης του ιδρυτή των WikiLeaks. Του δίνεται προθεσμία 14 ημερών για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ιούνιος 2023

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου αποφάνθηκε ότι ο Ασάνζ δεν έχει νομικούς λόγους να ασκήσει έφεση.

20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Ασάνζ ξεκινά αυτό που λένε οι υποστηρικτές του ότι θα είναι η τελευταία του προσπάθεια να αποτρέψει την έκδοση.

Η έκδοση τίθεται σε αναμονή όταν το δικαστήριο λέει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν διαβεβαιώσεις ότι ο Ασάνζ δεν θα αντιμετωπίσει πιθανή θανατική ποινή.

10 Απριλίου 2024

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λέει ότι οι ΗΠΑ «εξετάζουν» την κατάργηση της δίωξης κατά του Ασάνζ μετά από αίτημα της Αυστραλίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζ υποστήριξε μια πρόταση που ζητούσε την επιστροφή του Ασάνζ στη γενέτειρά του.

20 Μαΐου 2024

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στον Ασάνζ την άδεια να ασκήσει πλήρη έφεση κατά της έκδοσής του με το σκεπτικό ότι, ως ξένος υπήκοος υπό δίκη, ενδέχεται να μην μπορεί να βασιστεί στο δικαίωμα της Πρώτης Τροποποίησης στην ελευθερία του λόγου.

24 Ιουνίου 2024

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο Ασάνζ αποκαλύπτουν μια συμφωνία στην οποία θα παραδεχτεί την ενοχή του για μία κατηγορία και θα καταδικαστεί σε χρόνο έκτισης.

Πληροφορίες από BBC, Guardian, skynews

Πηγή: skai.gr

