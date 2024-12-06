Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ανώτεροι αξιωματούχοι άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν το προηγούμενο διάστημα «έκτακτες συνομιλίες» με αξιωματούχους στην Κύπρο και στο Γιβραλτάρ με αντικείμενο τη ρωσική απειλή κατά των βρετανικών βάσεων, αποκαλύπτει η Daily Telegraph.

Οι συνομιλίες έγιναν μετά από τη δήλωση Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν εγκαταστάσεις των χωρών που παρέχουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία για επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, όπως οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow.

«Έχουν γίνει κάποιες αρκετά σημαντικές συναντήσεις για την εξέταση του επιπέδου απειλής στις κυρίαρχες βρετανικές βάσεις σε Κύπρο και Γιβραλτάρ», ανέφερε πηγή της εφημερίδας με γνώση των συνομιλιών.

«Τα βρετανικά μας υπερπόντια συμφέροντα είναι πιο εύκολο για κάποιον να τα προσεγγίσει από όσο το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος είναι πολύ πιο ευάλωτη σε μια επίθεση. Η Ρωσία θα μπορούσε να εξοπλίσει τη Χεζμπολάχ ή κάποια άλλη πληρεξούσια οργάνωση ώστε να εξαπολύσει επίθεση μέσω του Ιράν. Ένα από τα πράγματα για τα οποία ανησυχούμε περισσότερο είναι μήπως εξοπλιστούν οι Χούθι για να πραγματοποιήσουν επίθεση και αυτοί βρίσκονται κοντά στην Κύπρο», συμπλήρωσε η ίδια πηγή της εφημερίδας.

Παρέπεμψε δε σε πρόσφατες επιθέσεις με drone κατά αμερικανικών βάσεων.

Πάντως κυβερνητικές πηγές τόνισαν στην ίδια εφημερίδα ότι οι συναντήσεις έγιναν μεν, αλλά συνιστούσαν πάγια πρακτική επανεξέτασης των μέτρων ασφαλείας.

Συμπλήρωσαν δε ότι δεν επήλθε κάποια αλλαγή στη γενική θέση ασφαλείας είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στις βάσεις.

Το τρέχον επίπεδο απειλής για τις βάσεις σε Κύπρο και Γιβραλτάρ παραμένει «σημαντικό», που σημαίνει ότι μια επίθεση είναι απλώς «πιθανή» - πρόκειται για την τρίτη από πέντε βαθμίδες επιπέδου συναγερμού ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

