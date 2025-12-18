Στη δημοσιότητα νέα ντοκουμέντα από το αρχείο του Έπσταϊν

Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ έδωσαν νωρίτερα στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο νέων αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και πολιτικές αναταράξεις, καθώς τίθεται υπό εξέταση το ποια πρόσωπα του δημόσιου βίου και σε ποιον βαθμό φέρονται να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματομεσίτη.

Οι πέντε φωτογραφίες, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς περαιτέρω επεξηγηματικό πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα ουκρανικό διαβατήριο με ένδειξη φύλου «γυναίκα», τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε αεροσκάφος μαζί με τον Έπσταϊν, καθώς και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει σε φωτογραφία με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει αποσβεστεί από τους Δημοκρατικούς.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «αποστολή κοριτσιών».

«Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποια άλλη. Έχω μια φίλη, μου έστειλε σήμερα μερικά κορίτσια. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια το κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;» αναφέρεται στο μήνυμα.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όνομα, ηλικία («18 ετών»), ύψος, χαρακτηριστικά, την πόλη αναχώρησης της η οποία είναι η Ρωσία και ότι περνάει από τη ζώνη «Σένγκεν».

Παραμένει άγνωστο ποια είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των μηνυμάτων ενώ ομοίως δε δίνεται καμία περαιτέρω πληροφορία επί του συγκεκριμένου ντοκουμέντου.

Η πέμπτη φωτογραφία απεικονίζει το πόδι μιας γυναίκας, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που μίλα τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε, πού και από ποιον τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.