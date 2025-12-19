Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων της Βενεζουέλας, ενώ η αγορά αναμένει εξελίξεις γύρω από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (LCOc1) αυξήθηκαν κατά 65 σεντς, ή 1,1%, κλείνοντας στα 60,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI, CLc1) ενισχύθηκε κατά 51 σεντς, ή 0,9%, κλείνοντας στα 56,66 δολάρια.

Παρά την άνοδο αυτή, τόσο το Brent όσο και το WTI καταγράφουν απώλειες περίπου 1% αυτή την εβδομάδα, μετά την πτώση περίπου 4% που σημείωσαν και τα δύο βασικά σημεία αναφοράς του αργού την προηγούμενη εβδομάδα.

Στις υπόλοιπες αγορές ενέργειας, η πρόσφατη πτώση των αμερικανικών συμβολαίων βενζίνης (RBc1) σε χαμηλό τετραετίας περιόρισε τα περιθώρια διύλισης (crack spreads) μεταξύ αργού και βενζίνης, τα οποία υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο.

«Το σύμπλεγμα του πετρελαίου καταγράφει μικρά κέρδη, διατηρούμενο πάνω από τα χαμηλά που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και νέα δεδομένα από τη Βενεζουέλα για τον πιθανό αντίκτυπο του φαινομενικού αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων από τον Τραμπ», ανέφεραν αναλυτές της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας Ritterbusch and Associates σε σημείωμά τους.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ευθύνη για το επόμενο βήμα προς την ειρήνη ανήκει στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν την Παρασκευή να δανειστούν κεφάλαια προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια ύψους 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση της άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία τα επόμενα δύο χρόνια, αντί να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αποφεύγοντας έτσι τις εσωτερικές διαφωνίες για ένα πρωτοφανές σχέδιο χρηματοδότησης του Κιέβου με ρωσικά κρατικά κεφάλαια.

Ο Πούτιν δεν προσέφερε καμία παραχώρηση στους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιχειρεί «ληστεία μέρα μεσημέρι» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά με εναέρια drones ρωσικό πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο Θάλασσα, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ένταση των επιθέσεων του Κιέβου κατά της ρωσικής πετρελαϊκής ναυτιλίας.

Αποκλεισμός της Βενεζουέλας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανησυχούν για κλιμάκωση με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην Καραϊβική.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν την πρόθεση του Τραμπ να μπλοκάρει δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό κυρώσεις από το να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Βενεζουέλα περιόρισε τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου, δήλωσε ο αναλυτής της IG Τόνι Σίκαμορ.

Η Βενεζουέλα, η οποία παράγει περίπου το 1% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενέκρινε την Πέμπτη την αναχώρηση δύο φορτίων που δεν τελούν υπό κυρώσεις με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις εξαγωγικές δραστηριότητες πετρελαίου της χώρας.

Ένα δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις, που μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια νάφθας από τη Ρωσία, εισήλθε στα ύδατα της Βενεζουέλας αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ άλλα τρία δεξαμενόπλοια, επίσης υπό κυρώσεις, είτε σταμάτησαν την πλοήγηση είτε άρχισαν να αλλάζουν πορεία στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε συγγενείς και συνεργάτες του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ανησυχίες για την παραγωγή στις ΗΠΑ;

Ο αριθμός των ενεργών γεωτρύπανων στη λεκάνη Permian, στο δυτικό Τέξας και στο ανατολικό Νέο Μεξικό τη μεγαλύτερη σχιστολιθική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή των ΗΠΑ μειώθηκε κατά τρεις αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας τις 246 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας ενεργειακών υπηρεσιών Baker Hughes.

Ο αριθμός των γεωτρύπανων αποτελεί πρώιμο δείκτη μελλοντικής παραγωγής. Μια χαμηλότερη καταμέτρηση μπορεί να υποδηλώνει μείωση της παραγωγής στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

