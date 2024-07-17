Αρχαίο δαχτυλίδι με τη θεά Αθηνά ανακαλύθφηκε τυχαία στο Ισραήλ 

Μία απίστευτη αρχαιολογική ανακάλυψη έκανε τυχαία ένα 13χρονο αγόρι στο Ισραήλ , όταν πήγε για πεζοπορία μαζί με τον πατέρα του στον όρο Khirbet Shalala, κοντά στη Χάιφα.

Ο νεαρός Yair Whitestone ξαφνικά είδε στην άκρη του μονοπατιού ένα μικρό σκουριασμένο πράσινο «μπουλόνι». Όταν το σήκωσε είδε ότι επρόκειτο για ένα δαχτυλίδι με μια φιγούρα που «έμοιαζε» με πολεμιστή.

Το έβαλε στην τσέπη του και - όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους - η οικογένεια του αγοριού επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές προστασίας αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος είχε διορθώσει ένα αρχαίο δαχτυλίδι σχεδόν 2000 ετών με την απεικόνιση της θεάς Αθήνας, (Μινέρβα για τους αρχαίους Ρωμαίους).

Απεικόνιση της Θεάς Αθηνάς στο δαχτυλίδι @Israel Antiquities Authority

Το δαχτυλίδι ήταν φτιαγμένο από μπρούντζο, και χρονολογείται από τον δεύτερο και τρίτο αιώνα μ.Χ., κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο.



Ρωμαϊκό δαχτυλίδι με το παρόμοιο της Μινέρβα ανακαλύφθηκε κοντά στη Χάιφα https://t.co/JIJs85XGCb — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 17 Ιουλίου 2024

«Σε αυτό το όμορφο δαχτυλίδι, που διατηρείται στο σύνολό του, απεικονίζεται η μορφή μιας γυμνής γυναικείας φιγούρας με κράνος», δήλωσε ο επιθεωρητής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (ΙΑΑ) Nir Distelfeld.

«Στο ένα χέρι κρατά μια ασπίδα και στο άλλο ένα δόρυ», είπε, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση της φιγούρας από τον 13χρονο ως πολεμιστή ήταν «πολύ κοντά στην πραγματικότητα».

Ο 13χρονος Yair Whitestone δείχνει το δαχτυλίδι - @ΙΑΑ

Σύμφωνα με τον Nir Distelfeld, η θεά Αθηνά ήταν «πολύ δημοφιλής κατά τη ρωμαϊκή περίοδο στη Γη του Ισραήλ».

Η ρωμαϊκή, και αργότερα η βυζαντινή, στο Ισραήλ διήρκεσε μέχρι τις μουσουλμανικές κατακτήσεις του 7ου αιώνα.

Πηγή: skai.gr

