Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι έτοιμη να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν και ότι είναι έτοιμο να συζητήσει την ημερομηνία και την τοποθεσία για την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας.
Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές πολεμικές συρράξεις τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών και από τις δύο πλευρές.
Μήλος της Έριδος ήταν η περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ., στην οποία κατοικούσαν ως επί το πλείστον Αρμένιοι και είχε αποσχιστεί από το Μπακού με την υποστήριξη του Ερεβάν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.