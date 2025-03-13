Λογαριασμός
Η Αρμενία δήλωσε έτοιμη να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν

Το Ερεβάν θέλει να βάλει ένα οριστικό τέρμα στις διαδοχικές πολεμικές συρράξεις - Έτοιμοι να μιλήσουν για την ημερομηνία και την τοποθεσία των τελικών υπογραφών οι Αρμένιοι

Αρμενία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι έτοιμη να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν και ότι είναι έτοιμο να συζητήσει την ημερομηνία και την τοποθεσία για την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές πολεμικές συρράξεις τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών και από τις δύο πλευρές. 

Μήλος της Έριδος ήταν η περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ., στην οποία κατοικούσαν ως επί το πλείστον Αρμένιοι και είχε αποσχιστεί από το Μπακού με την υποστήριξη του Ερεβάν.

