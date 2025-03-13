Η Τουρκία σε ρόλο κλειδί στο Ουκρανικό

Αποφασισμένος να προωθήσει τη συνεργασία με την Τουρκία είναι ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ που συνάντησε χθες στην Άγκυρα τον πρόεδρο Ερντογάν και του ζήτησε να βοηθήσει στην ειρηνευτική διαδικασία στο Ουκρανικό. «Γνωρίζουμε καλά τι θέλουμε για την Ουκρανία, τι θέλουμε για την περιοχή, τι θέλουμε για την Ευρώπη», είπε ο Τουσκ στην κοινή συνέντευξη Τύπου.



Με τις τελευταίες εξελίξεις να επικεντρώνονται πλέον στην στάση της Μόσχας στο Ουκρανικό, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να βλέπουν την Τουρκία ως έναν πιθανό στρατιωτικό εταίρο που θα μπορούσε να τους στηρίξει στην αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας απέναντι στις απειλές του προέδρου Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Παράλληλα όμως και μια χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Μόσχα όσο και με την Ουκρανία που η Ευρώπη θέλει να στηρίξει. Απαντώντας στον Πολωνό πρωθυπουργό ο τούρκος πρόεδρος έσπευσε να προτείνει τη χώρα του για τις πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Άλλωστε ο Ερντογάν ήταν εκείνος που έφερε τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές στην αρχή του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας πριν από τρία χρόνια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ στην Κωνσταντινούπολη.

«Εάν η τελευταία εξέλιξη οδηγήσει τη Ρωσία και την Ουκρανία να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε χθες ο Ερντογάν «είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε όλες τις μορφές συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας».Οι αναλυτές βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία για την Τουρκία να εκμεταλλευτεί την ανάγκη των ευρωπαίων να στηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία σε μια στιγμή που δεν υπάρχει πλέον στήριξη από την Ουάσιγκτον. Η σπουδή του πολωνού πρωθυπουργού να συμπεριλάβει την Τουρκία σε ένα ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα ήταν χαρακτηριστική όταν ανακοίνωσε χθες ότι κομίζει μια σαφή πρόταση για την Τουρκία να αναλάβει τη μεγαλύτερη δυνατή συνευθύνη για την ειρήνη στην Ουκρανία και την περιφερειακή σταθερότητα.Βέβαια η ευνοϊκή αυτή συγκυρία για την Άγκυρα, δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να ζητά επίμονα την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ και θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δει κανείς αν η αναβαθμισμένη θέση της Τουρκίας στην Ευρώπη , θα επηρεάσει τη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα με μια νέα συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν να αναμένεται τον επόμενο μήνα.

