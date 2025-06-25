Γκρόσι: Η επιστροφή των επιθεωρητών μας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ύψιστη προτεραιότητα

Ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κορυφαία προτεραιότητα των επιθεωρητών του είναι η επιστροφή στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των πρόσφατων στρατιωτικών επιθέσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να επαληθεύσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του.

«Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου σε συνεδρίαση του αυστριακού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.Παράλληλα, επιδιώκει την επιστροφή των επιθεωρητών του σε ιρανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τριών εγκαταστάσεων όπου γινόταν ο εμπλουτισμός ουρανίου μέχρι που το Ισραήλ εξαπέλυσε τις επιθέσεις στις 13 Ιουνίου.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν τον είχε ενημερώσει για την κατάσταση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του, ο ίδιος επισήμανε μια επιστολή που έλαβε από το Ιράν στις 13 Ιουνίου, στην οποία αναφερόταν ότι το Ιράν θα λάβει «ειδικά μέτρα» για την προστασία των πυρηνικών υλικών και του εξοπλισμού του.

«Δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι σήμαινε αυτό, αλλά σαφώς αυτή ήταν η έμμεση σημασία του. Μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό το υλικό υπάρχει», είπε ο Γκρόσι, υπονοώντας ότι μεγάλο μέρος αυτού του υλικού είχε επιβιώσει από τις επιθέσεις.

