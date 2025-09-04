Αρμάνι και πολιτική: Από τη «σκληρή» Μελόνι στον Ντράγκι και τον αμφιλεγόμενο Μπερλουσκόνι

Αν και απέφευγε να τοποθετείται ανοιχτά στην πολιτική, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν δίστασε κατά καιρούς να μιλήσει για ηγέτες και διεθνείς εξελίξεις από τη θαρραλέα Τζόρτζια Μελόνι και τον Μάριο Ντράγκι, μέχρι τον αμφιλεγόμενο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, την ενότητα της Ευρώπης και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μόδας, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών.

Η θαρραλέα Μελόνι και το μικρό σακάκι της

Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2024, ο Αρμάνι κλήθηκε να σχολιάσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πόσο σκληρή είναι.

«Πιστεύω ότι η παρουσία της διαθέτει σημαντικά στοιχεία. Έχει…», είπε και σχημάτισε με τα χέρια του δύο κύκλους, υπονοώντας ότι θεωρούσε πως είχε «κότσια» στην πολιτική. «Δεν τα έχει, αλλά είναι σαν να τα είχε».

«Δεν είμαι και τόσο καλά ενημερωμένος για την πολιτική και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η κυβέρνησή της», πρόσθεσε σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Μερικές φορές με ενοχλεί να τη βλέπω τόσο μικροκαμωμένη στην Ευρώπη, ανάμεσα σε τόσους επιβλητικούς και κομψούς κυρίους. Εκείνη στέκεται με το μικρό σακάκι της, αλλά έχει ένα όμορφο πρόσωπο».

Η Μελόνι φόρεσε κοστούμι Armani σε συνέντευξη Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού της Συμβουλίου, έγραψε η New York Times, ενώ επέλεξε Armani και για την πρώτη της συνάντηση με τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



«Μακάρι ο Μάριο Ντράγκι να ήταν πατέρας μου»

Το 2021, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επισκέφθηκαν το Παρίσι στο πρώτο τους ταξίδι εκτός Ιταλίας μετά την πανδημία, όπου συναντήθηκαν και με τον Αρμάνι.

Ο σχεδιαστής περιέγραψε τον Ματαρέλα ως «έναν πολύ προσιτό άνθρωπο». «Καταλαβαίνει ότι δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, εννοώ όσοι δουλεύουμε στη βιομηχανία μου, ότι θέλουμε να ξαναγίνουμε αυτό που ήμασταν. Θα τα καταφέρουμε», είπε.

Υπήρξαν μάλιστα ακόμη πιο εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ντράγκι, τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: «Μου αρέσει πολύ, πάντα αγαπούσα τη συγκρατημένη στάση του όταν χρειαζόταν, αποπνέει μια αίσθηση ασφάλειας που εκτιμάται. Θα ήθελα να τον έχω πατέρα».

Σημειώνεται ότι ο Ντράγκι είναι 13 χρόνια νεότερος από τον Αρμάνι.

Ο Μπερλουσκόνι ήταν αληθινός ηγέτης

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, ο Αρμάνι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «ένας αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ο αρχιτέκτονας μιας βαθιάς αλλαγής στη ζωή, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα αυτής της χώρας».

Ο διάσημος σχεδιαστής σημείωσε ότι «πάντα θαύμαζε τη διορατικότητά του ως ηγέτη, την ικανότητά του να πείθει τους ανθρώπους και το έμφυτο επιχειρηματικό του δαιμόνιο».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ήταν «δύσκολο να φανταστεί κανείς την ιταλική πολιτική χωρίς αυτόν».

Ωστόσο, το 2015 είχε δηλώσει στην The Times: «Δεν μπορώ να ανεχτώ τον Μπερλουσκόνι. Όλα όσα κάνει τα βρίσκω πολύ χυδαία. Ο τρόπος που μιλάει. Και οι γυναίκες του!».

Κάτω ο εθνικισμός

Τον Μάρτιο, ο Αρμάνι δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στην La Repubblica, στην οποία εξέφρασε την ανησυχία του για τις «δυνάμεις που κερδίζουν έδαφος και διχάζουν την Ευρώπη» στην Ευρώπη.

«Στο σημερινό εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, η αληθινή δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στη συνεργασία, την αμοιβαία υποστήριξη και την ενότητα. Η κοινή δράση δεν διαγράφει την ταυτότητα των επιμέρους εθνών, αντίθετα, την ενισχύει», έγραψε.

«Χωρίς την Ευρώπη, είμαστε αποδυναμωμένοι, ευάλωτοι, εκτεθειμένοι στις φιλοδοξίες εκείνων που πιστεύουν μόνο στη δύναμη της κατάκτησης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη διάσπαση, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να υπερασπιστούμε τις αρχές της δημοκρατίας», έγραψε ο Αρμάνι.

Υπέγραψε την επιστολή ως: «Τζόρτζιο Αρμάνι, αφοσιωμένος Ευρωπαίος, αφοσιωμένος ειρηνιστής».

Ντύνοντας τη Μελάνια Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε το 2017 αν θα έντυνε τη Μελάνια Τραμπ, ο Αρμάνι απάντησε: «Αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί να μην ντύσω μια όμορφη γυναίκα αν μου το ζητήσει; Αυτό ξεπερνά την πολιτική».

Ερωτηθείς για τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, σχολίασε ότι «έχει βελτιωθεί σωματικά, είναι πιο αδύνατος, η τούφα των μαλλιών του είναι μικρότερη. Επίσης, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα είναι λιγότερο υπερβολικός, πιο διακριτικός».

Ίσως αυτή να ήταν η μοναδική φορά που ο Τραμπ που κάποιος περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρος ως «διακριτικό».





Πηγή: skai.gr

