Σε μία πρωτοφανή δήλωση κατά του Ισραήλ από αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανίδα επίτροπος Τερέσα Ριβέρα χαρακτήρισε «γενοκτονία» τις ενέργειες στη Γάζα, κατηγορώντας την ΕΕ για αδράνεια και διχασμό, την ώρα που εντείνεται η διεθνής κατακραυγή και χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ιρλανδία αναγνωρίζουν ή ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Πρόκειται για την πιο σφοδρή καταδίκη που έχει διατυπωθεί έως σήμερα από τις Βρυξέλλες.

Η Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη είναι πολύ διχασμένη για να μπορέσει να κάνει κάτι απέναντι στην πείνα, τον εκτοπισμό και τις δολοφονίες Παλαιστινίων.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, την ώρα που οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε η Ριμπέρα σε ομιλία της σε φοιτητές στο Sciences Po το πρωί της Πέμπτης.

Η Ισπανίδα επίτροπος έχει υπάρξει από τις πιο σφοδρούς επικριτές στις Βρυξέλλες της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Η χθεσινή της ομιλία, ωστόσο, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Τερέσα Ριμπέρα χαρακτήρισε ρητά την κατάσταση ως γενοκτονία.

Οι δηλώσεις της έρχονται καθώς το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την όλο και αυξανόμενη διεθνή καταδίκη, ακόμη και από πολλούς παραδοσιακούς συμμάχους του, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη.

Η Βελγική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ενταχθεί σε ομάδα χωρών που θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη συνεδρίαση του ΟΗΕ, ενώ περισσότερες από δώδεκα δυτικές χώρες έχουν εκφράσει την ίδια πρόθεση.

Η Ιρλανδία και η ίδια η Ισπανία, πατρίδα της Ριβέρα, αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος το 2024.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη σχετικά με το αν θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, καθώς χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία απορρίπτουν τις εκκλήσεις για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο, αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μέχρι στιγμής αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «γενοκτονία», ο οποίος σε νομικούς όρους περιγράφει ενέργειες με στόχο την καταστροφή ενός λαού στο σύνολό του ή εν μέρει. Την ίδια ώρα, εκκρεμεί υπόθεση κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, την οποία έχει καταθέσει η Νότια Αφρική.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κορυφαίοι ειδικοί στη μελέτη της γενοκτονίας παγκοσμίως ενέκριναν ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τον νομικό ορισμό του όρου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα συνιστούν αυτοάμυνα, σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι.

Η Ριμπέρα έχει στο παρελθόν εκφράσει την απογοήτευσή της για την αδράνεια της ΕΕ στο θέμα της Γάζας. Σε συνέντευξή της στο POLITICO τον περασμένο μήνα, είχε καλέσει την Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, προτείνοντας μάλιστα οι χώρες που αντιτίθενται να επιλέξουν απλώς την αποχή.

Στην ομιλία της στο Sciences Po, η Ισπανίδα επίτροπος δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για το τι θα έπρεπε να κάνει η ΕΕ, επεκτάθηκε όμως σε άλλα θέματα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιματική αλλαγή.

«Όλα αυτά δεν είναι αποτελούν περιορισμένες ή ατομικές απειλές, αλλά προκλήσεις για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα πάνω στα οποία έχουν οικοδομηθεί οι κοινωνίες μας και οι μεταξύ μας σχέσεις», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η σιωπή μπροστά στην αδικία … δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.