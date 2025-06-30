Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι κάτοικοι του Μιλάνου αντελήφθησαν ότι είχε «στραβώσει» μια από τις δύο διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται στην ταράτσα ουρανοξύστη και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Η πινακίδα της Generali στην κορυφή του ουρανοξύστη City Life υπέστη «καθίζηση» και οι πυροσβέστες, μαζί με σειρά ειδικών, έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν τη ζημιά και να εγγυηθούν ότι, σε περίπτωση που η ταμπέλα πέσει στο έδαφος, δε θα τραυματιστεί κανείς.

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali in cima al grattacielo di City life a #Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando la situazione con i tecnici. Si valuta anche una eventuale chiusura dell'uscita… pic.twitter.com/N07Equ7SOh — Sky tg24 (@SkyTG24) June 30, 2025

Ο ουρανοξύστης, ύψους 192 μέτρων, έχει 44 ορόφους και στα γραφεία του, εργάζονται πάνω από 2.000 άνθρωποι.

Σήμερα δεν τους επετράπη να εισέλθουν στο κτήριο και η όλη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης του μετρό και ενός εμπορικού κέντρου, έχει κλείσει.

Questa è la situazione ora a #Milano #citylife grattacielo #Generali

Le città vanno costruite tenendo conto delle loro fragilità.

Impressionante. pic.twitter.com/IpSI6wh3Ly — Annarita Briganti (@annaritab72) June 30, 2025

Πηγή: skai.gr

