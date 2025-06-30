Λογαριασμός
«Στράβωσε» τεράστια διαφημιστική πινακίδα σε ουρανοξύστη του Μιλάνου - Μεγάλη επιχείρηση - Βίντεο, φωτογραφίες

Έχει αποκλειστεί όλη περιοχή γύρω από τον ουρανοξύστη, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης του μετρό και ενός εμπορικού κέντρου

milano

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι κάτοικοι του Μιλάνου αντελήφθησαν ότι είχε «στραβώσει» μια από τις δύο διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται στην ταράτσα ουρανοξύστη και αμέσως σήμανε συναγερμός. 

Η πινακίδα  της Generali στην κορυφή του ουρανοξύστη City Life  υπέστη «καθίζηση» και οι πυροσβέστες, μαζί με σειρά ειδικών, έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν τη ζημιά και να εγγυηθούν ότι, σε περίπτωση που η ταμπέλα πέσει στο έδαφος, δε θα τραυματιστεί κανείς.

Ο ουρανοξύστης, ύψους 192 μέτρων, έχει 44 ορόφους και στα γραφεία του, εργάζονται πάνω από 2.000 άνθρωποι. 

Σήμερα δεν τους επετράπη να εισέλθουν στο κτήριο και η όλη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης του μετρό και ενός εμπορικού κέντρου, έχει κλείσει.

