Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν από τα ξημερώματα προχθές Παρασκευή την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, γνωστό θέρετρο και λιμάνι της χώρας στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Τα ένδεκα από τα δεκατρία θύματα έχουν αναγνωριστεί.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλοι νεκροί στην πόλη αυτή 350.000 κατοίκων.

Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς τόνισε πώς η Μπαΐα Μπλάνκα είναι πλέον μία «κατεστραμμένη πόλη» και δήλωσε πως συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν δυο κοριτσάκια που πιθανόν «παρασύρθηκαν από τα νερά».

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, πρόκειται για δύο αδελφές, ενός έτους και τεσσάρων ετών.

Κάπου 850 άνθρωποι παρέμεναν ακόμη εκτοπισμένοι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με δεδομένα του δήμου.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην Μπαΐα Μπλάνκα έπεσαν μέσα σε οκτώ ώρες 400 χιλιοστά βροχής, ή με άλλα λόγια όση πέφτει συνήθως κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

Το φαινόμενο ήταν «άνευ προηγουμένου», υπογράμμισε ο Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργός Ασφάλειας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα. «Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε σημειωθεί το 1930», όταν είχε καταγραφτεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη από προχθές ήταν «σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε.

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε κατεπείγουσα βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων πέσος (8,6 εκατ. ευρώ).

Χθες μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για λεηλασίες τη νύχτα, μεταδίδοντας οπτικό υλικό από καταστήματα που υπέστησαν βανδαλισμούς.

Το αεροδρόμιο στην Μπαΐα Μπλάνκα έκλεισε μέχρι νεοτέρας και οι αρχές διέταξαν να κοπεί η ηλεκτροδότηση σε ορισμένους τομείς της πόλης για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξιών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, η εταιρεία ηλεκτρισμού της πόλης ανέφερε πως η διακοπή έπληττε 120.000 χρήστες.

Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν βορειότερα — η μετεωρολογική υπηρεσία της Αργεντινής εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επαρχία Τουκουμάν (βορειοδυτικά) ήδη πλήττεται από πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.