Γάζα: Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και μακρά εκεχειρία

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη για μια συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και για πενταετή εκεχειρία με το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου έπληξε και πάλι τον παλαιστινιακό θύλακα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 35 ανθρώπων.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο στην προσπάθεια να εξευρεθεί μαζί με τους μεσολαβητές μια διέξοδος στον πόλεμο που ξέσπασε από την επίθεση κομάντο της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς "είναι έτοιμη για μια ανταλλαγή κρατουμένων [Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους] σε μία και μοναδική επιχείρηση και για μια εκεχειρία πέντε ετών", δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας αξιωματούχος της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ισλαμιστικό κίνημα είχε απορρίψει στις 17 Απριλίου μια ισραηλινή πρόταση που προέβλεπε κυρίως εκεχειρία 45 ημερών με αντάλλαγμα την επιστροφή δέκα ομήρων εν ζωή που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς απαιτεί μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει παύση των εχθροπραξιών, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου τα 2,4 εκατομμύρια των κατοίκων είναι αντιμέτωπα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με λιμό και σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις.

Το Ισραήλ ζητάει από την πλευρά του την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, την οποία έχει ορκιστεί να εξαλείψει.

Ο Μαχμούντ Μαρντάουι, στέλεχος της Χαμάς, επανέλαβε σήμερα πως θέλει μια "συνολική συμφωνία" που θα περιλαμβάνει "διεθνείς εγγυήσεις".

Το Ισραήλ "μπορεί να επαναλάβει τον πόλεμο έπειτα από μια μερική συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει έπειτα από μια συνολική συμφωνία που θα συνοδεύεται από διεθνείς εγγυήσεις", ανέφερε σε μια ανακοίνωση. "Απαιτούμε οι εγγυήσεις αυτές να περιληφθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία".

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ επανέλαβε από τις 18 Μαρτίου τη στρατιωτική επίθεσή του, έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας, λέγοντας πως θέλει να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους.

Δέκα σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός σπιτιού στην πόλη της Γάζας (βόρεια), που άφησε πολλούς άλλους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγκάιρ.

Πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο από το σημείο δείχνουν Παλαιστίνιους να κόβουν, υπό το φως των φακών, τη μεταλλική δομή του κτηρίου και να ανασύρουν τουλάχιστον ένα πτώμα από τα χαλάσματα.

Ένα μικρό κορίτσι, με επίδεσμο στο κεφάλι, στέκεται εκεί, προφανώς συγκλονισμένη.

"Όλος ο κόσμος κοιμάται με τα παιδιά του, και χωρίς καμία προειδοποίηση, είδαμε το σπίτι να γκρεμίζεται πάνω μας", δήλωσε ένα μέλος της οικογένειας, ο Ουμ Ουάλιντ αλ-Χουρ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αλλά είπε πως έπληξε κάπου "1.800 τρομοκρατικούς στόχους" και σκότωσε "εκατοντάδες τρομοκράτες" από τις 18 Μαρτίου.

Το Ισραήλ εμποδίζει επίσης από τις 2 Μαρτίου τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα, τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκων του οποίου έχουν εκτοπιστεί στην πλειονότητά τους τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου.

Χθες, Παρασκευή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) ανακοίνωσε ότι παρέδωσε "τα τελευταία αποθέματα τροφίμων του στις κουζίνες που σερβίρουν ζεστά γεύματα", οι οποίες αναμένεται να στερέψουν εντελώς από τρόφιμα τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν Παλαιστίνιους να στέκονται στην ουρά σε μια κοινοτική κουζίνα στη Νουσέιρατ (κέντρο) για να γεμίσουν τα κατσαρολάκια τους φασόλια με σάλτσα ντομάτα.

"Είναι τραγικό. Δεν υπάρχουν τρόφιμα στις αλληλέγγυες κουζίνες, δεν υπάρχουν τρόφιμα στις αγορές", λέει ο Ουάελ Οντέχ, ένας εκτοπισμένος Παλαιστίνιος.

Οι κάτοικοι της Γάζας "αργοπεθαίνουν", λέει ο Τζόναθαν Γουίταλ, διευθυντής του Γραφείου ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (Ocha).

"Πνίγονται (...) Δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπιστικών αναγκών αλλά και αξιοπρέπειας. Είναι μια προσβολή στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 58 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 34 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 2.111 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την επανάληψη της ισραηλινής επίθεσης στις 18 Μαρτίου, ανεβάζοντας σε 51.945 τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.