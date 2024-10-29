Ένα 10όροφο ξενοδοχείο κατέρρευσε σήμερα τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην παραλιακή πόλη Βίγια Γκεσέλ στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ανακοίνωσαν οι τοπικές δημοτικές αρχές.

Από 7 έως 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ένα εργοτάξιο που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες στο ξενοδοχείο Ντουμπρόβνικ, πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ομάδες διάσωσης απομακρύνουν συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, σημείωσαν οι αρχές της Βίγια Γκεσέλ, προσθέτοντας ότι ο δήμος είχε αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο τον περασμένο Αύγουστο.

🇦🇷 Argentina | ÚLTIMA HORA



Se derrumbó el edificio de un hotel en Villa Gesell: bomberos intentan rescatar a las personas atrapadas



Se cree que entre 7 y 9 personas dormían en el lugar. La parte colapsada se habría modificado de manera irregular informó el gobierno municipal pic.twitter.com/zYxHFjpWeN — Ahora en el Mundo (@ahoraenelmundo) October 29, 2024

🇦🇷 | URGENTE: Se derrumbó el 80% de un edificio en Villa Gesell en Argentina. Los bomberos trabajan dentro del Hotel Dubrovnik removiendo escombros, mientras buscan rescatar al menos a nueve personas que están atrapadas. pic.twitter.com/5CX6QhLLUG — ShinRa News Network (@NewsShinra) October 29, 2024

Πηγή: skai.gr

