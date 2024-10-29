Λογαριασμός
Κατάρρευση 10όροφου κτιρίου στο Μπουένος Άιρες-Αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων (βίντεο)

Ομάδες διάσωσης απομακρύνουν συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, σημείωσαν οι αρχές προσθέτοντας ότι ο δήμος είχε αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες τον περασμένο Αύγουστο.

Κατάρρευση ξενοδοχείου

Ένα 10όροφο ξενοδοχείο κατέρρευσε σήμερα τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην παραλιακή πόλη Βίγια Γκεσέλ στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ανακοίνωσαν οι τοπικές δημοτικές αρχές.

Από 7 έως 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ένα εργοτάξιο που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες στο ξενοδοχείο Ντουμπρόβνικ, πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ομάδες διάσωσης απομακρύνουν συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, σημείωσαν οι αρχές της Βίγια Γκεσέλ, προσθέτοντας ότι ο δήμος είχε αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο τον περασμένο Αύγουστο.

