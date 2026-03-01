ARD: Ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα από ΗΠΑ-Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως στόχο την "αλλαγή καθεστώτος" στο Ιράν μέσω μιας "μεγάλης κλίμακας επιχείρησης μάχης" που στοχεύει στην καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων και του ναυτικού του Ιράν, καθώς και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Η απομάκρυνση του καθεστώτος δεν αναμένεται να επιτευχθεί με εισβολή, αλλά μέσω μαζικών αιτημάτων του ιρανικού λαού στους δρόμους, σύμφωνα με τον Τραμπ, που εξέφρασε αμφιβολίες για την αντήχηση της έκκλησής του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε το κάλεσμα, προτρέποντας τον ιρανικό λαό να "πάρει τη μοίρα του στα χέρια του" και διαβεβαίωσε ότι η διεθνής βοήθεια βρίσκεται καθ' οδόν.

Σε ανάλυσή της η ιστοσελίδα της γερμανικής τηλεόρασης επισημαίνει ότι ο στόχος για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να επιτευχθεί.Σε ανάλυσή της η ιστοσελίδα tagesschau της γερμανικής ARD επισημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η «αλλαγή καθεστώτος» - η απομάκρυνση του καθεστώτος των μουλάδων στην Τεχεράνη - είναι ο στόχος της «μεγάλης κλίμακας επιχείρησης μάχης». Αυτό περιλαμβάνει την καταστροφή των δυνατοτήτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, την παρακώλυση του ναυτικού του και τη διασφάλιση ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η ομιλία του αποκαλύπτει επίσης ότι η «αλλαγή καθεστώτος» δεν πρόκειται να επιτευχθεί μέσω εισβολής στο Ιράν, αλλά μάλλον βασίζεται στο ότι ο ιρανικός λαός θα αδράξει την ευκαιρία να βγει μαζικά στους δρόμους για άλλη μια φορά και έτσι να επιφέρει την ανατροπή του καθεστώτος. «Αναλάβετε την κυβέρνηση όταν τελειώσουμε με τους βομβαρδισμούς· είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για τις επόμενες γενιές».



«Η ώρα της ελευθερίας»

Ο Τραμπ απηύθυνε αυτή την έκκληση στον «μεγάλο, περήφανο ιρανικό λαό». Ο ίδιος πάντως φάνηκε να έχει αμφιβολίες για το αν η έκκλησή του θα εισακουστεί, προσθέτοντας: «Ας δούμε πώς θα αντιδράσετε». Από την Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός Bενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το ίδιο σύνθημα: «Πάρτε τη μοίρα σας στα χέρια σας. Κοιτάξτε τον ουρανό, οι πιλότοι του ελεύθερου κόσμου έρχονται να σας βοηθήσουν, η βοήθεια είναι εδώ».Η απάντηση από την Τεχεράνη ήταν άμεση. Είναι μια «αδύνατη αποστολή», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Και οι περισσότεροι παρατηρητές, ιστορικοί και ειδικοί για τη Μέση Ανατολή συμφωνούν. Το αν μια «αλλαγή καθεστώτος» μπορεί να ξεκινήσει αποκλειστικά μέσω αεροπορικών επιδρομών είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμο. Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας Φίλιπς Ο'Μπράιεν, καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία, τονίζει: «Ενώ οι αεροπορικές επιδρομές θα μπορούσαν να καταστρέψουν κτήρια και να αποδυναμώσουν την τρέχουσα ηγεσία, δεν θα υπάρξει διαρκής αλλαγή εξουσίας χωρίς τη συνεργασία ανθρώπων εντός του Ιράν, που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τον στόχο του Τραμπ να αντικαταστήσει την τρέχουσα κυβέρνηση».Αποδυναμώνουν οι επιθέσεις το Ιράν στο εσωτερικό;Εκτός από τις αεροπορικές επιδρομές, παραμένει εντελώς ασαφές πώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να στηρίξξουν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Παρά όλες τις διαβεβαιώσεις ότι έχει φτάσει βοήθεια, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανίσχυροι απέναντι σε ένα βάναυσο, καταπιεστικό καθεστώς. Οι αεροπορικές επιδρομές αποδυναμώνουν τον στρατό και την Επαναστατική Φρουρά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό επηρεάζει πρωτίστως την ικανότητά τους να επιτίθενται αποτελεσματικά σε στόχους στο εξωτερικό. Μένει να δούμε αν αυτό θα τους περιορίσει από το να καταστείλουν βίαια και αιματηρά τις διαμαρτυρίες στο εσωτερικό, όπως συνέβη πιο πρόσφατα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.Τι φοβάται η CIAΣε ανάλυση της η CIA εκτίμησε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους σκληροπυρηνικούς στην Τεχεράνη. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων θα αποδυναμώσουν την ιρανική ηγεσία και θα ενθαρρύνουν τους αντιπάλους του καθεστώτος να επιστρέψουν στους δρόμους. Αλλά είναι επίσης πιθανό και το ακριβώς αντίθετο σενάριο. Δηλαδή, ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ θα βλάψουν τη νομιμότητα τυχόν διαμαρτυριών.Το καθεστώς θα μπορούσε στη συνέχεια να κατηγορήσει τους αντιπάλους του ακόμη περισσότερο ότι υποστηρίζονται από ξένους εχθρούς. Είναι απολύτως πιθανό οι μαζικές αεροπορικές επιδρομές να οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους στο Ιράν να συσπειρωθούν απρόθυμα γύρω από τη δική τους σημαία και πίσω από το καθεστώς.Αγώνας για επιβίωσηΗ Γκερλίντε Γκρόιτλ, ειδική στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ, τονίζει ότι πρέπει να αναμένεται τεράστια αντίσταση από το καθεστώς, εάν αυτό αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Φοβάται ότι το Ιράν όχι μόνο θα καταφύγει σε άμεσες αντεπιθέσεις, αλλά θα απαντήσει και κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ και εξαπολύοντας περαιτέρω επιθέσεις, ίσως από τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζει η Τεχεράνη στην περιοχή. «Εάν ο στόχος αυτών των επιθέσεων είναι πραγματικά η αλλαγή καθεστώτος, τότε πρέπει να περιμένουμε σφοδρή αντίσταση και μια πραγματικά επικίνδυνη σύγκρουση με σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης», δήλωσε η Γκρόιτλ στην tagesschau. Δεν υπάρχουν σαφείς δηλώσεις σχετικά με το πόσο καιρό προβλέπεται να διαρκέσουν οι επιθέσεις. Ο Νετανιάχου μίλησε για αρκετές ημέρες.Ωστόσο, μια κλιμάκωση που θα επηρέαζε και άλλα κράτη στη Μέση Ανατολή φαίνεται το πιο πιθανό σενάριο προς το παρόν. Συνεπώς η επιλογή των επιθέσεων για μια αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη είναι τουλάχιστον ένα πολύ επικίνδυνο στοίχημα.Πηγή: ARD, tagesschau

