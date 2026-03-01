Το Ισραήλ εμπαίζει τον Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ για ανάρτησή του στην οποία προέβλεπε το τέλος της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Μέρα με τη μέρα, το ισραηλινό καθεστώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάρρευση και την εξόντωση» είχε αναφέρει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, με το αστέρι του Δαβίδ να αποτελείται από σπασμένα παγάκια που λιώνουν.

«Το μόνο που εξοντώθηκε ήσουν εσύ...» σχολίασαν χλευαστικά οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε δική τους ανάρτηση στο X.

The only thing annihilated was you… https://t.co/RbFET8WILn — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν επίσημα ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

«Ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός λέει ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των Ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».

