Η Σουηδία θα πραγματοποιεί περιπολίες στον εναέριο χώρο από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία με μαχητικά αεροσκάφη Gripen στο πλαίσιο της αποστολής Arctic Sentry του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε την αποστολή για την ενίσχυση της παρουσίας του στην Αρκτική, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εκτόνωσης των εντάσεων στις τάξεις της Συμμαχίας, που προκλήθηκαν από την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

«Αυτό ενισχύει την αποτροπή, προστατεύει τα κοινά μας συμφέροντα και συμβάλλει στη σταθερότητα σε μια περιοχή που είναι κρίσιμη για την Ευρώπη και τη διατλαντική συνεργασία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Σουηδία θα συνεισφέρει αρχικά στην Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός) με αεροσκάφη JAS 39 Gripen στην περιοχή γύρω από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία», είπε.

