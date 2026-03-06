Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βασιζόμενη στις αμυντικές της δυνατότητες και με την υποστήριξη του λαού της, υπερασπίστηκε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας στο πλαίσιο του εγγενούς δικαιώματός της για νόμιμη αυτοάμυνα. Ανέφερε ότι «η Τεχεράνη θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε επικοινωνία του με τον Κουβάνο ομόλογό Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, ο Αραγτσί ανέφερε πως «τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η σιωνιστική οντότητα (σ.σ Ισραήλ) εναντίον του ιρανικού λαού τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της δειλής δολοφονίας του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης και της δολοφονίας μεγάλου αριθμού Ιρανών πολιτών, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 175 μαθητές σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ, καθώς και οι επιθέσεις σε νοσοκομεία, τζαμιά, διπλωματική αστυνομία και κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τονίζοντας «την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών και τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.