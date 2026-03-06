Ευρωπαϊκή ενίσχυση για την αεράμυνα της Κύπρου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο με φρεγάτες από Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία και μαχητικά F-35 από Βρετανία, ενισχύοντας την αεράμυνα του νησιού.

Απουσία της Γερμανίας από τις δυνάμεις στην Κύπρο λόγω αρνητικής απόφασης για αποστολή στρατευμάτων, αλλά με διαβεβαίωση για επαναξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει ρητά ότι "Η Κύπρος δεν είναι στόχος", εν μέσω ανησυχιών για πιθανές επιθέσεις από Χεζμπολάχ ή Ιράν.

Ενισχύονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο μεσογειακό νησί. Νέος συναγερμός στη βάση του Ακρωτηρίου. «Η Κύπρος δεν είναι στόχος» λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Ολοένα εντείνεται η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων γύρω από την Κύπρο με στόχο την προστασία του νησιού και την αποτροπή πιθανών χτυπημάτων από τη Χεζμπολάχ ή ακόμα και το Ιράν.Εκτός από τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας και της Γαλλίας, στην Κύπρο για ενίσχυση της αεράμυνας προστρέχουν φρεγάτες από Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία, ενώ ενισχύονται και οι βρετανικές δυνάμεις, καθώς αύριο αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο μαχητικά F-35 που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα για την κατάρριψη drones στην Ιορδανία. Από το πλέγμα συνεργασιών απουσιάζει η Γερμανία, της οποίας η απόφαση για αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο ήταν αρνητική, με τη Λευκωσία ωστόσο να λαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβεβαίωση ότι η απόφαση θα επαναξιολογηθεί αναλόγως των εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε συναγερμό το ΑκρωτήριΣτο μεταξύ, καθημερινό φαινόμενο αποτελούν πλέον οι ήχοι σειρήνων στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, αφού ο συναγερμός για κίνδυνο ασφαλείας ήχησε τέσσερις φορές από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή. Ο τελευταίος συναγερμός ήχησε το πρωί, με τους κατοίκους της περιοχής να λαμβάνουν μήνυμα για απειλή για την ασφάλεια. Η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς εκκένωσης για τους κατοίκους, ένα καθεστώς, το οποίο -σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Προεδρίας της Κύπρου- θα παραταθεί μέχρι και τη Δευτέρα. Ο Επίτροπος επισκέφθηκε τους κατοίκους του Ακρωτηρίου στα ξενοδοχεία της Λεμεσού, όπου και φιλοξενούνται, και ευχήθηκε «το συντομότερο δυνατόν οι συνθήκες να επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να επανέλθουμε όλοι σε μια φυσιολογική ζωή».«Η Κύπρος δεν είναι στόχος»Η κυπριακή κυβέρνηση πάντως διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σε χθεσινές του δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι επιθέσεις που γίνονται στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις, εξηγώντας πως οι επιθέσεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής «προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον Λίβανο».Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτήθηκε και για μια πιθανή αντίδραση της Τουρκίας για τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στο νησί. Ο Κύπριος Πρόεδρος έκανε λόγο για «μεμονωμένες αντιδράσεις Τούρκων, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν έχει δει σε επίπεδο τουρκικής κυβέρνησης οποιαδήποτε αντίδραση».

