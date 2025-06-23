ΗΠΑ: Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής ενώνει τη φωνή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά της στον Πατριάρχη Αντιόχειας Ιωάννη Ι΄, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στα περίχωρα της Δαμασκού.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επισημαίνει τον κίνδυνο της εξοικείωσης με το φαινόμενο του πολέμου, που συχνά οδηγεί στην απευαισθητοποίηση, επισημαίνοντας την ανάγκη για συμφιλίωση και αληθινή ειρήνη πέρα από τα όρια της γεωγραφίας και της πίστης.

«Αναστατωνόμαστε μόνο όταν η τραγωδία μιλάει τη δική μας γλώσσα. Ωστόσο, εν Χριστώ, κάθε ζωή είναι 'δική μας'. Καθώς υψώνουμε προσευχόμενοι, τις ψυχές όσων χάθηκαν σε αυτή την τρομακτική επίθεση στην εκκλησία, θυμόμαστε επίσης όλους όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την εντεινόμενη σύγκρουση. 'Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού'. Είθε αυτή η ιερή υπόσχεση να καθοδηγήσει τις καρδιές μας, πέρα από τα όρια της γεωγραφίας και της πίστης, προς το έλεος, τη συμφιλίωση και την αληθινή ειρήνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σημειώνει ότι η ορθόδοξη κοινότητα των ΗΠΑ, ενώνει τη φωνή της με αυτούς που ζητούν τον τερματισμό της βίας και την αποκατάσταση της ελπίδας. «Προσευχόμαστε για ανάπαυση στους θλιμμένους, για θεραπεία στους τραυματίες και για θείο θάρρος σε όσους αγωνίζονται για την ειρήνη. Με αλληλεγγύη και αγάπη, επιβεβαιώνουμε ότι κάθε ζωή έχει σημασία και κάθε προσευχή είναι ένα βήμα προς την ειρήνη του Θεού στη γη», επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο μήνυμα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

