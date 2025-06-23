Το Ιράν εκτέλεσε κρατούμενο, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Μοχαμάντ Αμίν Σαγεστέχ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Σαγεστέχ είχε συλληφθεί στα τέλη του 2023 και, σύμφωνα με το Tasnim ήταν «ο επικεφαλής κυβερνοομάδας που συνδεόταν με τη Μοσάντ».

NEW: Iran executes “a Mossad operative” this morning per Fars News.



🔹 Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh was hanged this morning for his crimes of intelligence cooperation in favor of Israel, after going through the full process of criminal procedure and confirming and finalizing… pic.twitter.com/b1depDbWDv — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 23, 2025

«Ο Μοχαμάντ Αμίν Μαχνταβί Σαγεστέχ απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί για συνεργασία σε θέματα πληροφοριών υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος», ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές του Ιράν, τις οποίες επικαλέστηκε το AFP, αναφερόμενες στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει συλλάβει δεκάδες άτομα ως ύποπτα για κατασκοπεία καθώς στη χώρα επικρατεί παράνοια για τη διείσδυση της Μοσάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.