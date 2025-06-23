Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνεργασία με την Μοσάντ

Ο Μοχαμάντ Σαγεστέχ είχε συλληφθεί στα τέλη του 2023 και ήταν επικεφαλής κυβερνοομάδας που συνδεόταν με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ

iran

Το Ιράν εκτέλεσε κρατούμενο, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Μοχαμάντ Αμίν Σαγεστέχ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Σαγεστέχ είχε συλληφθεί στα τέλη του 2023 και, σύμφωνα με το Tasnim ήταν «ο επικεφαλής κυβερνοομάδας που συνδεόταν με τη Μοσάντ».

«Ο Μοχαμάντ Αμίν Μαχνταβί Σαγεστέχ απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί για συνεργασία σε θέματα πληροφοριών υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος», ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές του Ιράν, τις οποίες επικαλέστηκε το AFP, αναφερόμενες στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει συλλάβει δεκάδες άτομα ως ύποπτα για κατασκοπεία καθώς στη χώρα επικρατεί παράνοια για τη διείσδυση της Μοσάντ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Μοσάντ Ισραήλ κατασκοπεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark