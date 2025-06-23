Σαουδική Αραβία για Κατάρ: Δεν δικαιολογείται η επίθεση του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον μιας αμερικανικής βάσης στο γειτονικό Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη.

Το βασίλειο «καταδικάζει και καταγγέλλει σθεναρά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του αδελφού κράτους του Κατάρ, κάτι που θεωρείται κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών περί καλής γειτονίας, κάτι που είναι απαράδεκτο και αδικαιολόγητο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

