Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καταγγέλλει «την πλέον πρόσφατη εξοργιστική και εγκληματική πράξη που διαπράχθηκε κατά του μεγάλου έθνους του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς», προειδοποιώντας ότι «η αποτυχία αποφασιστικής αντίδρασης σε τέτοια συμπεριφορά δεν θα ενθαρρύνει μόνο τους δράστες της, αλλά θα επιφέρει επίσης διαρκή και ανεπανόρθωτη ζημιά στα θεμέλια της διεθνούς έννομης τάξης για τις επόμενες δεκαετίες».

Σύμφωνα με την επιστολή, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, «κατά κατάφωρη παραβίαση του ‘Αρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς «έθεσαν εσκεμμένα στο στόχαστρο τον Ανώτατο Αξιωματούχο κυρίαρχου Κράτους Μέλους των Ηνωμένων Εθνών, τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ».

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει την ενέργεια «δειλή τρομοκρατική πράξη» που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης βίας, του σεβασμού της κυρίαρχης ισότητας και του απαραβίαστου και της ασυλίας των Αρχηγών Κρατών». Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για «επικίνδυνη και πρωτοφανή κλιμάκωση που πλήττει τους πλέον θεμελιώδεις κανόνες κρατικής υπόστασης και πολιτισμένης συμπεριφοράς μεταξύ των εθνών».

Η επιστολή τονίζει ότι «η εκ προθέσεως στοχοποίηση του Ανώτατου Αξιωματούχου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνιστά σοβαρή και πρωτοφανή παραβίαση των πλέον θεμελιωδών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών» και ότι «ανοίγει απερίσκεπτα ένα επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας, διαβρώνοντας το θεμέλιο της κυρίαρχης ισότητας και τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι «ιδιαίτερα σεβαστή θρησκευτική προσωπικότητα για δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο» και ότι «η πλήρης ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους δράστες».

Παράλληλα, το Ιράν διευκρινίζει ότι τα ανωτέρω «δεν θίγουν το εγγενές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα και τον λαό της, σε πλήρη συμμόρφωση με το ‘Αρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η πράξη «διαπράχθηκε κατά πρόδηλη περιφρόνηση δεσμευτικών αρχών του διεθνούς δικαίου και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτυπώνονται στη Σύμβαση του 1973 για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων κατά Διεθνώς Προστατευόμενων Προσώπων».

Προσθέτει ότι «ενεργοποιεί τη διεθνή ευθύνη των εμπλεκόμενων κρατών που διέπραξαν την αδικοπραξία, καθώς και την ατομική ποινική ευθύνη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του αποκαλούμενου Πρωθυπουργού του ισραηλινού καθεστώτος και όλων των προσώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, τη διαταγή, την εξουσιοδότηση, την τέλεση ή άλλως συνέδραμαν και υποβοήθησαν την εν λόγω εγκληματική πράξη».

Καλώντας σε διεθνή αντίδραση, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «καλεί επισήμως τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπληρώσουν τις, απορρέουσες από τον Χάρτη, ευθύνες τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και να λάβουν άμεσα, συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειιών και του ισραηλινού καθεστώτος για την προαναφερθείσα ειδεχθή τρομοκρατική πράξη».

Η Τεχεράνη ζητεί η επιστολή να «κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

