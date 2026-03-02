Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε την Κυριακή (01/03), ότι θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα τις επόμενες εβδομάδες αλλά και ότι θα διεξαχθούν εκλογές στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η Ματσάδο δεν όρισε ημερομηνία για την επιστροφή της, αλλά ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της θα είναι η προετοιμασία «για μια νέα και γιγαντιαία εκλογική νίκη».

Σε μήνυμα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτικός κάλεσε τους υποστηρικτές της να «ενισχύσουν την ενότητα των πολιτών της Βενεζουέλας, η οποία ξεκίνησε με τις προκριματικές εκλογές», αναφερόμενη στη διαδικασία του 2023 κατά την οποία κέρδισε την ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός ενιαίου υποψηφίου που θα αντιμετώπιζε στις κάλπες τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

