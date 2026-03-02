Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ θα μεταβούν αύριο Τρίτη στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο για να ενημερώσουν τα μέλη του κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Λευκός Οίκος.
Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Ντίλαν Τζόνσον, καθώς αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί καταγγέλλουν εξαρχής έντονα ότι δεν υπήρξε καμιά διαβούλευση της κυβέρνησης με το αμερικανικό κοινοβούλιο πριν εξαπολυθούν οι επιχειρήσεις το Σάββατο.
