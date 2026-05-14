«Παρακμάζουσα αυτοκρατορία» και «ένα πληγωμένο ζώο που ψυχορραγεί» αποκάλεσε τις ΗΠΑ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS.



«Για σχεδόν όλους τους παρόντες σε αυτή τη συνάντηση, η αντίσταση στον αμερικανικό εκφοβισμό δεν είναι μια άγνωστη μάχη. Πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε διαφορετικές μορφές αυτής της ίδιας αποτρόπαιης πίεσης και καταναγκασμού. Τώρα είναι η ώρα να συνεργαστούμε για να καταστήσουμε σαφές ότι μια τέτοια συμπεριφορά πρέπει να σταλεί στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Σήμερα, τα έθνη μας είναι πιο κοντά από ποτέ και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κοινή και επικίνδυνη απειλή που αντιμετωπίζουμε όλοι».



«Η ιστορία έχει δείξει ότι οι παρακμάζουσες αυτοκρατορίες δεν θα σταματήσουν πουθενά για να αποτρέψουν το αναπόφευκτο πεπρωμένο τους. Ένα πληγωμένο ζώο που ψυχορραγεί και βρίσκεται στα τελευταία του γρατζουνάει και βρυχάται από απελπισία. Η απόρριψη κάθε προσποίησης και μάσκας είναι εμφανής στις καταστροφές που η Δύση είτε έχει επιδιώξει ανοιχτά είτε έχει χρηματοδοτήσει ανενδοίαστα και υποστηρίξει πολιτικά στον Νότιο Κόσμο, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική, είτε στη Λατινική Αμερική. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν αδιανόητο και βαθιά ντροπιαστικό, σήμερα είτε αγνοείται είτε γίνεται ανοιχτά αποδεκτό στις δυτικές πρωτεύουσες: συγκεκριμένα, φρικτές γενοκτονίες, η συγκλονιστική παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και η κατάφωρη πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα».



«Αυτά τα εγκλήματα, και η σιωπή της Δύσης γι' αυτά, είναι δυνατά μόνο όταν υπάρχει αίσθηση ασυλίας και ατιμωρησίας. Αυτή η ψευδής αίσθηση ανωτερότητας και ασυλίας πρέπει να συντριβεί από όλους μας».



«Επομένως, το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη των BRICS και όλα τα υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας να καταδικάσουν απερίφραστα τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης επιθετικότητάς τους κατά του Ιράν· να αποτρέψουν την πολιτικοποίηση των διεθνών θεσμών· και να λάβουν πρακτικά μέτρα για να σταματήσουν τους πολεμοχαρείς και να τερματίσουν την ατιμωρησία των παραβατών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».



«Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας. Πιστεύουμε ότι οι BRICS μπορούν - και πρέπει - να γίνουν ένας από τους κύριους πυλώνες στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης που είναι πιο δίκαιη, ισορροπημένη και ανθρώπινη· μιας τάξης στην οποία μπορεί ποτέ να μην αντικαταστήσει το δίκαιο. Τα έθνη που υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία τους μπορεί να υπομείνουν μεγάλες δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν θα ηττηθούν».

Πηγή: skai.gr

