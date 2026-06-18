Στα βήματα του Μάρκου Βαμβακάρη

Του Νικόλα Μπάρδη

Λίγο πιο ψηλά από την Ερμούπολη βρίσκεται ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου, που αποτελεί ένα από τα must see σημεία του νησιού. Βρίσκεται χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων και ατενίζει την πόλη και το πέλαγος. Η Άνω Σύρος ξεχωρίζει για το παραδοσιακό της χρώμα και την κυκλαδίτικη γοητεία της. Είναι γεμάτη στενά σοκάκια, ασβεστωμένες αυλές, ολάνθιστες μπουκαμβίλιες, ιστορικές εκκλησίες και γραφικά μαγαζάκια, που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού. Περνώντας την κεντρική είσοδο του οικισμού, περνάμε κυριολεκτικά σε μία άλλη εποχή, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, και καμία σύγχρονη παραφωνία δεν χαλάει το μεσαιωνικό σκηνικό.

Η Άνω Σύρος έχει συνδέσει το όνομά της με αυτό του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο φημισμένος συνθέτης και «πατριάρχης» του ρεμπέτικου γεννήθηκε εκεί το μακρινό 1905 και ήταν το πρώτο από τα έξι συνολικά παιδιά της οικογένειας. Από μικρός ακολούθησε τα βήματα του παππού του που έγραφε τραγούδια, αλλά και του πατέρα του που έπαιζε γκάιντα. Άρχισε, λοιπόν, να παίζει νταούλι και σε ηλικία μόλις 12 ετών έφυγε για τον Πειραιά, όπου αφιερώθηκε πιστά στο μπουζούκι. Επέστρεψε στο νησί το 1935, οπότε και εμπνεύστηκε τη Φραγκοσυριανή, και το 1954 που πια αποθεώνονταν από τους ντόπιους και όχι μόνο.

Το εμβληματικό Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το 1995, περίπου 23 χρόνια από τη μέρα που ο μεγάλος δάσκαλος του ρεμπέτικου άφησε την τελευταία του πνοή στη Νίκαια του Πειραιά. Ωστόσο, η σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση αυτού του μουσείου είχε έρθει αρκετά πιο νωρίς, όταν δόθηκε το όνομά του σε έναν δρόμο στην Απάνω Χώρα, αλλά και το 1987 όταν διαμορφώθηκε εκεί η ομώνυμη πλατεία με την προτομή του, με σκοπό να τιμήσει τον σπουδαίο αυτό μουσικοσυνθέτη, που καταγόταν από την Σύρο και την τραγουδούσε όπου κι αν βρισκόταν.

Το Μουσείο βρίσκεται σε ένα παλαιό διώροφο σπίτι στον κεντρικό δρόμο της Άνω Σύρου, στην οδό Αγίου Σεβαστιανού 3, το οποίο αναπαλαιώθηκε, προκειμένου να φιλοξενήσει στο εσωτερικό του τα προσωπικά αντικείμενα του αείμνηστου Μάρκου Βαμβακάρη. Ευρισκόμενοι εκεί θα δείτε φωτογραφίες και προσωπικά ενθυμήματά του, το διαβατήριο που δεν πρόλαβε ποτέ να χρησιμοποιήσει, την ταυτότητά του, ρούχα και παπούτσια (ο Μάρκος λάτρευε τα παπούτσια – είχε περί τα 50 ζευγάρια) χειρόγραφα κείμενα, το δαχτυλίδι, το ρολόι του, καθώς και διάφορα εργαλεία που κρατούσε, όταν δεν είχε στην αγκαλιά του το μπουζούκι. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα προσωπικά αντικείμενα παραχωρήθηκαν απλόχερα από την οικογένειά του.

Μέσα από αυτά τα εκθέματα φωτίζεται η ζωή και το έργο του Μάρκου Βαμβακάρη, για να μάθουν και οι επόμενες γενιές πόσο σπουδαία ήταν συμβολή του στο ρεμπέτικο τραγούδι αλλά και τη μεγάλη μουσική παρακαταθήκη που άφησε σε όλους τους Έλληνες. Οι στίχοι της Φραγκοσυριανής ξεπηδούν μέσα από τις φούξια μπουκαμβίλιες και οι μελωδίες του μπουζουκιού «ταξιδεύουν» με τον αέρα και «χύνονται» στο πέλαγος και τη φωταγωγημένη Ερμούπολη, που μαγνητίζει με την αέναη ομορφιά της όσους την αντικρίζουν.



Πηγή: skai.gr

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