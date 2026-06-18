«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Μύκονος και Σύρος αφηγούνται ιστορίες - Δείτε το trailer

Και σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 15.00, η Μύκονος και η Σύρος εξακολουθούν να αφηγούνται ιστορίες στη δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Γνωρίζουμε τη Μύκονο της παράδοσης, της πίστης, του πολιτισμού και της νυχτερινής ζωής και μπαίνουμε στην καρδιά του ναυπηγείου στο Νεώριο Σύρου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Η Μύκονος, εδώ και δεκαετίες, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς διασκέδασης παγκοσμίως. Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα πολυτελή θέρετρα, τις διάσημες παραλίες και τη νυχτερινή ζωή που διαρκεί μέχρι το ξημέρωμα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί την αποκαλούν «το νησί που δεν κοιμάται ποτέ».

Πίσω όμως από αυτή τη λαμπερή εικόνα κρύβεται μια άλλη Μύκονος, συχνά ανεξερεύνητη. Είναι η Μύκονος της παράδοσης, της πίστης και του πολιτισμού, που διατηρεί ακόμη την αυθεντικότητα του νησιού πίσω από την κοσμοπολίτικη λάμψη.

Η Σύρος αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Από τη στιγμή που το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι της Ερμούπολης, το βλέμμα καρφώνεται στις μεγάλες πλωτές δεξαμενές και τα πλοία που δεσπόζουν στον ορίζοντα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό Ναυπηγείο Νεωρίου, με ιστορία που ξεκινά από το 1861. Πίσω από τις γερανογέφυρες, τα μέταλλα και τα εντυπωσιακά πλοία βρίσκονται οι άνθρωποι, που καθημερινά δίνουν ζωή σε αυτό το ιστορικό ναυπηγείο. Με τις σπίθες της οξυγονοκόλλησης να φωτίζουν τους χώρους εργασίας, με βαριά εξαρτήματα να μετακινούνται με απόλυτη ακρίβεια και με τα χρώματα να ανανεώνουν τα πλοία, η δουλειά εδώ δεν σταματά ποτέ.

Πηγή: skai.gr

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