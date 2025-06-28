Αραγτσί: «Ασεβείς και απαράδεκτες» οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Χαμενεΐ

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στηλίτευσε σήμερα τις «ασεβείς και απαράδεκτες» πρόσφατες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο στρατός του «έριξε γερό χέρι ξύλο» στο Ιράν, πάντως φρόντισε ο ανώτατος ηγέτης του Αλί Χαμενεΐ να γλιτώσει από «φριχτό θάνατο».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί αληθινά να κλειστεί συμφωνία, πρέπει να αφήσει κατά μέρος τον ασεβή και απαράδεκτο τόνο του έναντι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του μεγάλου αγιατολά Χαμενεΐ και να σταματήσει να πληγώνει τους εκατομμύρια ειλικρινείς υποστηρικτές του», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αραγτσί.

«Ο μεγάλος και ισχυρός ιρανικός λαός, που έδειξε στον κόσμο ότι το ισραηλινό καθεστώς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τρέξει στον ‘μπαμπάκα’ για να αποφύγει τον αφανισμό του από τους πυραύλους μας, δεν εκτιμά τις απειλές και τις προσβολές», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας πως «η καλή θέληση γεννά καλή θέληση κι ο σεβασμός γεννά σεβασμό».

Με εξοργισμένο τόνο, ο αμερικανός πρόεδρος επέκρινε χθες μέσω Truth Social την Τεχεράνη διότι υποστήριξε πως κέρδισε τον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ, διαμηνύοντας πως σταματά κάθε διαδικασία για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσαψε στον ιρανό ηγέτη πως «είπε ψέματα» για την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του. Ο ανώτατος ηγέτης υποστήριξε άλλωστε πως το Ιράν νίκησε το Ισραήλ και κατάφερε «χαστούκι» στην Ουάσιγκτον.

«Ήξερα ακριβώς πού βρισκόταν, και δεν θέλησα να αφήσω το Ισραήλ, ούτε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, μακράν τις πιο ισχυρές και πιο σπουδαίες στον κόσμο, να βάλουν τέλος στη ζωή του», αντέταξε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

«Τον έσωσα από φριχτό θάνατο» καυχήθηκε, και δεν είναι καν «ανάγκη να πει ‘σας ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ’!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις τέσσερις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει.

Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά έπληξαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τα ξημερώματα της 22ης Ιουνίου, όταν οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ τη 13η Ιουνίου, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει πάντα πως έχει τέτοιο σκοπό.

