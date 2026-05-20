ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Άλλη μια νηοπομπή για τη Γάζα έφτασε στο τέλος της - 430 ακτιβιστές κατευθύνονται προς το Ισραήλ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε, με ανάρτηση στο X, ότι η τελευταία επιχείρηση εναντίον του διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» που είχε ως στόχο να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας «έφτασε στο τέλος της» και ότι «430 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Ισραήλ».

Another PR flotilla has come to an end. All 430 activists have been transferred to Israeli vessels and are making their way to Israel, where they will be able to meet with their consular representatives.



This flotilla has once again proved to be nothing more than a PR stunt at… May 19, 2026

Οι δυνάμεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε συλλήψεις, κάνοντας ρεσάλτο στα περισσότερα από 50 πλοία των ακτιβιστών από τη Δευτέρα, τα οποία βρισκόταν στα ανοιχτά της Κύπρου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα» χθες, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, ωστόσο το Ισραήλ ανέφερε ότι δε χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα.

«Έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις, χρησιμοποιήθηκαν μη φονικά μέσα εναντίον του σκάφους –όχι εναντίον των διαδηλωτών– ως προειδοποίηση. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό», πρόσθεσε το υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», μέχρις εχθές είχαν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ δύο σκάφη συνέχιζαν ακόμη την πορεία τους, στην ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, «άλλη μια νηοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της».

«Και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα μπορούν να συναντηθούν με τους προξενικούς εκπροσώπους τους. Αυτή η νηοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας», ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

