Η Γουατεμάλα προσφέρει άσυλο σε Νικαραγουανούς που απελαύνουν οι ΗΠΑ

Η Γουατεμάλα θα χορηγεί άσυλο σε νικαραγουανούς μετανάστες απελαθέντες από τις ΗΠΑ αν δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για πολιτικούς λόγους, ανήγγειλε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας της κεντρικής Αμερικής Μπερνάρντο Αρέβαλο.

Δυνάμει συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Γουατεμάλα υποδέχεται μετανάστες που απελαύνονται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

«Στην περίπτωση που Νικαραγουανοί επιθυμούν να παραμείνουν στη Γουατεμάλα, επειδή δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, θα τους χορηγείται άσυλο», διαβεβαίωσε ο γουατεμαλτέκος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μέτρο αποτελεί «έκφραση αλληλεγγύης στον νικαραγουανό λαό», πρόσθεσε ο κ. Αρέβαλο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Νικαραγουανοί εξορίστηκαν, κατά κύριο λόγο στην Κόστα Ρίκα, στις ΗΠΑ και στην Ισπανία, αφότου ξέσπασε εξέγερση μερίδας της αντιπολίτευσης το 2018, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 300 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα, άλλοτε ηγέτης ανταρτών, 79 ετών, βρίσκεται στην εξουσία από το 2007. Επικρίνεται σφοδρά από πολλούς, που του προσάπτουν πως έχει επιβάλει «οικογενειακή δικτατορία» μαζί με τη σύζυγο και πλέον συμπρόεδρο της χώρας Ροσάριο Μουρίγιο.

Έπειτα από αναθεώρηση του Συντάγματος που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο, το ζευγάρι πλέον ελέγχει στην πράξη όλες τις εξουσίες του κράτους.

