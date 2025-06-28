Γερμανία: Βρέθηκαν σώα δύο παιδιά που αγνοούνταν από το 2023 - Η μητέρα τους είναι μέλος της οργάνωσης Πολίτες του Ράιχ

Αγόρι 7 ετών και κορίτσι 8 ετών, τα οποία αγνοούνταν από το 2023, βρέθηκαν σώα και αβλαβή στην Λειψία. Οι αρχές εκτιμούν ότι η μητέρα τους, μέλος της ακροδεξιάς εκτός νόμου οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», τα είχε απαγάγει για να μην οδηγηθούν σε ίδρυμα στο οποίο θα φιλοξενούνταν αφότου της αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία της αστυνομίας κατά του εγκλήματος (LKA) στην Σαξονία, το 2023 η μητέρα στερήθηκε με δικαστική απόφαση την αποκλειστική γονική μέριμνα των δύο παιδιών και η κηδεμονία τους ανατέθηκε σε ίδρυμα. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν εμφανίστηκαν στο ίδρυμα και αγνοούνταν, οι κρατιδιακές αρχές της Λειψίας υπέβαλαν καταγγελία προκειμένου να ξεκινήσει η αναζήτησή τους και η υπόθεση ταξινομήθηκε ως «απαγωγή». Πριν από λίγες εβδομάδες, την ευθύνη της έρευνας ανέλαβε η ειδική μονάδα REX της LKA. Οι αρχές θεωρούν ότι η μητέρα και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός της «απέσυραν» τα δύο παιδιά από οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή υγειονομική δομή.

Τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία για την τύχη της οικογένειας και χθες αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά μαζί με κάποιους ενήλικες σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε οικόπεδο στην Λειψία. Τα παιδιά παραδόθηκαν στην επιμέλεια του γραφείου πρόνοιας νέων και η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος, περίπου 3.100 πολίτες στη Σαξονία θεωρούνται μέλη της οργάνωσης Πολίτες του Ράιχ, η οποία αρνείται την ύπαρξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει δικό της «κράτος», ακόμη και «στρατό», κι επιδιώκει σύγκρουση με τους δημόσιους θεσμούς και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης. Το 2023 συνελήφθησαν 22 Γερμανοί που κατηγορούνται πως ήταν μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο «ηγέτης» του «κράτους» της πρίγκιπας Ερρίκος 13ος.

