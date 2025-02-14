Τζο Γκέμπια: Ο συνιδρυτής της Airbnb θα συμμετάσχει στο υπουργείο του Ίλον Μασκ

Ο συνιδρυτής της Airbnb Τζο Γκέμπια εντάσσεται στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) μαζί με τον Ίλον Μασκ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνται πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκέμπια, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla και στενός φίλος του Μασκ, σχεδιάζει να αρχίσει σύντομα δουλειά στο εν λόγω υπουργείο, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η οποία όμως δεν λέει ποιο ρόλο πρόκειται να έχει.

Σε ανάρτησή του στο X την προηγουμένη της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Γκέμπια είχε δηλώσει πως ψήφισε τους Ρεπουμπλικανούς, σηματοδοτώντας την πολιτική μεταστροφή του από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.