Metlen: Ένας χρόνος με σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές για όλους από την Protergia

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, έδωσε μία υπόσχεση σε όλους τους καταναλωτές: σε μια αγορά που άλλαζε συνεχώς και εν μέσω προκλήσεων και καθεστώς ανασφάλειας, κράτησε για 1 χρόνο σταθερά τα τιμολόγιά της.

Συγκεκριμένα:

Για έναν ολόκληρο χρόνο κράτησε σταθερό το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh.

Καμία αύξηση στο σταθερό «μπλε» Value Secure 12M που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Για περισσότερο από 1 χρόνο ένα οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή. Έτσι και τον Ιούνιο εξακολουθεί να προσφέρεται το Value Swift on time στα 0,09093 €/kWh με συνέπεια.

Μειωμένη τιμή 0,0369 €/kWh για το φυσικό αέριο και 0,099 €/kWh για το ρεύμα, με τη συνδυαστική προσφορά του Value Power & Gas 12Μ. Νέοι και υφιστάμενοι πελάτες είδαν ήδη τη μειωμένη χρέωση από αυτόν το μήνα στον λογαριασμό τους, χωρίς να απαιτείται να κάνουν καμία ενέργεια!

Η στρατηγική της Protergia όλον αυτόν τον χρόνο στηρίζεται σε δύο βασικές αξίες: την πελατοκεντρικότητα και την καινοτομία. Έτσι, η επόμενη ημέρα της ενέργειας, φέρνει νέα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, με αφετηρία το μοναδικό Protergia Picasso. Ένα νέο προϊόν ενέργειας στο οποίο ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, με προγράμματα που ξεκινούν από 29,99€ το μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Η Protergia παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές είτε προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα, όπως το Protergia Picasso -ασπίδα στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς - είτε κρατώντας ίδιες τις τιμές για τα υπάρχοντα ανταγωνιστικά προϊόντα της.

Powergiving

Κάθε μήνα για όλο το 2025, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 555 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στις προηγούμενες 5 κληρώσεις, με την επόμενη κλήρωση για τους νέους 111 τυχερούς πελάτες να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου!

