Νέο ΔΕΗ Mini Park από τη ΔΕΗ στον Δήμο Κηφισιάς

Ένα νέο ΔΕΗ Mini Park παρέδωσε στους κατοίκους του Δήμου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας η ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το ΔΕΗ Mini Park, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Ν. Καζαντζάκη, αποτελεί τo τρίτο από μία σειρά ΔΕΗ Mini Parks που δημιουργεί η ΔΕΗ με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δώδεκα ΔΕΗ Mini Parks έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε Δήμους της Αττικής σε Πέραμα, Παλλήνη, Άλιμο, Χαλάνδρι, Πειραιά, Μαρούσι, Κορυδαλλό, Πετρούπολη, Ηλιούπολη και Αγία Παρασκευή.

Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια, τα οποία υποδεικνύονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Πάρκα τσέπης: σύγχρονες λύσεις αστικής βιωσιμότητας

Τα πάρκα τσέπης αποτελούν μια καινοτόμα λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις. Πρόκειται για μικρής κλίμακας δημόσιους χώρους πρασίνου, που συνήθως δεν ξεπερνούν τα 500 τ.μ., και δημιουργούνται σε μικρές ελεύθερες επιφάνειες μεταξύ κτιρίων ή σε αχρησιμοποίητα σημεία του αστικού ιστού. Η περιβαλλοντική συνεισφορά των πάρκων τσέπης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία δροσερού μικροκλίματος, μειώνοντας τη θερμοκρασία τοπικά. Παράλληλα, αναβαθμίζουν την φυσιογνωμία των πόλεων και συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα και περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΔΕΗ: Πράσινη μετάβαση με στόχο την κλιματική ουδετερότητα

Η ΔΕΗ συνεχίζει να πρωτοστατεί στην προσπάθεια επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα το 2040. Συνεχίζοντας την πορεία του προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ο Όμιλος ΔΕΗ σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2024, μειώνοντας τη συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα του στο 15% και έχοντας αυξήσει τη συμμετοχή της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο 29%. Παράλληλα, οι συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση ενέργειας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου, ενισχύουν τη στρατηγική μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και ευέλικτο ενεργειακό σύστημα.

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων, η ΔΕΗ δεσμεύεται να υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: skai.gr

