ΟΠΑΠ: Στα €123,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο, αυξημένα κατά 8,9%

Καθαρά κέρδη ύψους 123,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2025, έναντι 113,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 8,9%.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου ανήλθαν σε €595,0 εκατ., αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2024: €549,7 εκατ.) λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του online κατά 20% καθώς και της σημαντικής επίδοσης της επίγειας δραστηριότητας (retail), η οποία σημείωσε άνοδο 4%, υποστηριζόμενα από πολύ ισχυρά περιθώρια κέρδους στον αθλητικό στοιχηματισμό και το τζάκποτ ρεκόρ στο Τζόκερ.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 10,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €250,8 εκατ. (α’ τρίμηνο 2024: €226,6 εκατ.), υπερβαίνοντας την ανάπτυξη των εσόδων.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €113,3 εκατ. έναντι €105,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος πληροφορικής για την υποστήριξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα κανάλια.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) α’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 8,8% σε ετήσια βάση στα €207,1 εκατ. (α’ τρίμηνο 2024: €190,3 εκατ.), ακολουθώντας την αύξηση του GGR. Το περιθώριο EBITDA παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του περίπου 35%.

Ακόμη, ο ΟΠΑΠ κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του για ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €2,6 εκατ. και για ανθεκτικό επιχειρηματικό προφίλ, με διαφοροποιημένα δίκτυα διανομής και κερδοφορίας που μετριάζει τους όποιους κινδύνους προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα. Ο ΟΠΑΠ σημειώνει ακόμη ότι παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων του έτους 2025.

Ο Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα α' τριμήνου: «Το 2025 ξεκίνησε καλά, με ισχυρά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο. Η σταθερή οργανική ανάπτυξή μας που πήρε ώθηση από τη συνεχιζόμενη δυναμική των online δραστηριοτήτων, μας κάνει να αισθανόμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το 2025. Κύριοι παράγοντες για αυτήν την επιτυχία ήταν οι δραστηριότητες αθλητικού στοιχηματισμού και iGaming, ενώ το ΤΖΟΚΕΡ επωφελήθηκε από μια ευνοϊκή σειρά τζακ ποτ – και ειδικότερα από το τζακ ποτ ρεκόρ του Ιανουαρίου. Επίσης, η ψηφιοποίηση του retail δικτύου προχωρά γρήγορα, μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, που προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες μέσω και του προγράμματος loyalty. Προχωρώντας μπροστά, συνεχίζουμε να θέτουμε τους πελάτες στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας, εστιάζοντας στην παροχή συναρπαστικών εμπειριών, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι, και αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, ώστε να παραμείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο ΟΠΑΠ είναι μέλος της Allwyn, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες μας. Συνολικά, οι επιδόσεις του α΄ τριμήνου μάς τοποθετούν κατάλληλα, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας σε επίπεδο ανάπτυξης και κερδοφορίας, να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας και να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας στους τομείς της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας».

Σημειώνεται ακόμη ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα μερισματική πολιτική της για τη διανομή του συνόλου των καθαρών κερδών μέσω προμερίσματος και υπολοίπου μερίσματος και με ελάχιστο ποσό 1 ευρώ ανά μετοχή, διένειμε στους μετόχους της στις 14 Μαΐου 2025, €287 εκατ. ή €0,80 ανά μετοχή ως υπόλοιπο μερίσματος για το οικονομικό έτος 2024. Το ποσό αυτό προστέθηκε στα €216 εκατ. ή €0,60 ανά μετοχή, που είχαν ήδη καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2024 ως προμέρισμα.

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα α' τριμήνου του ΟΠΑΠ.

Πηγή: skai.gr

