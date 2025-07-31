Γερμανία: Έρευνες για σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Την Πέμπτη φωτιά άγνωστης αιτίας παρέλυσε το σιδηροδρομικό δίκτυο στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Β. Ρηνανίας-Bεστφαλίας επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες. Οι αρχές βλέπουν δολιοφθορά.Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Ντούισμπουργκ και του Ντίσελντορφ είναι από τις πιο σημαντικές στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας και μια από τις σημαντικότερες σε όλη τη Γερμανία.



Η διαδρομή Ντούισμπουργκ-Ντίσελντορφ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση χιλιάδες επιβάτες με δεκάδες δρομολόγια με 600/700 συνδέσεις τοπικών τρένων και προαστιακών καθημερινά.

Πηγή: Deutsche Welle

Την Πέμπτη το σιδηροδρομικό δίκτυο του κρατιδίου παρουσίασε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων εξαιτίας, όπως προέκυψε αργά το απόγευμα, πυρκαγιάς άγνωστης αιτίας.Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, βάσει δηλώσεων εκπροσώπου της, τα αίτια παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα, όμως εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.Εμπρηστικός μηχανισμός;Νωρίς το μεσημέρι άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες πληροφορίες για φωτιά που είχε σημειωθεί σε καλώδια του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa, oι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε τοποθετηθεί εμπρηστικός μηχανισμός από αγνώστους.Ένας μηχανοδηγός διερχόμενης αμαξοστοιχίας παρατήρησε καπνό που έβγαινε από τα κατεστραμμένα καλώδια και στη συνέχεια σήμανε συναγερμό. Εργαζόμενοι των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB)έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ η ζημιά, όπως έγινε γνωστό κατέστρεψε καλώδια μήκους 60 μέτρων.Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα, η φωτιά που δεν αποκλείεται να προκλήθηκε από σαμποτάζ, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία τρένων προς το Βερολίνο, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ.

