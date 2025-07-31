Η προεδρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Το κόστος εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 200 εκατομμύρια δολάρια και τα έργα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου «θα εκσυγχρονιστεί» με αυτήν την προσθήκη. Το προσωπικό που βρίσκεται εκεί, συμπεριλαμβανομένων βοηθών της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, θα μεταφερθεί προσωρινά σε άλλη πτέρυγα.

Η κατασκευή της μεγαλοπρεπούς αίθουσας δεξιώσεων θα χρηματοδοτηθεί από τον Τραμπ και δωρητές, είπε η Λέβιτ. Η νέα αίθουσα δεξιώσεων θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας 650 καθήμενων προσκεκλημένων, δηλαδή τριπλάσια χωρητικότητα από τη μεγαλύτερη αίθουσα (East Room) του Λευκού Οίκου η οποία χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα και μεγάλες εκδηλώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραπονεθεί αρκετές φορές ότι ο Λευκός Οίκος δεν διαθέτει αρκετά μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

