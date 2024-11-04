Επτά οικογένειες από τη Γαλλία μηνύουν το TikTok μετά τις αυτοκτονίες 2 εφήβων

Επτά οικογένειες στη Γαλλία προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης TikTok κατηγορώντας την πλατφόρμα για έκθεση των εφήβων παιδιών τους σε επιβλαβές περιεχόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα δύο από αυτά να αυτοκτονήσουν, ανακοίνωσε σήμερα η δικηγόρος τους.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο αλγόριθμος του TikTok εξέθεσε τους επτά εφήβους σε βίντεο που προωθούν την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και τις διατροφικές διαταραχές, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό franceinfo η δικηγόρος Λορ Μπουτρόν-Μαρμιόν.

Οι οικογένειες προσέφυγαν με ομαδική αγωγή στο δικαστήριο της Κρετέιγ και σύμφωνα με την Λορ Μπουτρόν-Μαρμιόν πρόκειται για την πρώτη ομαδική αγωγή του είδους στην Ευρώπη.

«Οι γονείς θέλουν να αναγνωριστεί στο δικαστήριο η ποινική ευθύνη του TikTok. Πρόκειται για μια εμπορική εταιρεία που προσφέρει ένα προϊόν στους καταναλωτές, οι οποίοι-επιπλέον-είναι ανήλικοι. Επομένως, θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα ελαττώματα του προϊόντος».

Το TikTok, όπως και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετωπίζει επί μακρόν εξονυχιστικούς ελέγχους σχετικά με την αστυνόμευση του περιεχομένου στην εφαρμογή του.

Όπως έγινε με τις πλατφόρμες Facebook και Instagram της Meta, το TikTok αντιμετωπίζει εκατοντάδες αγωγές στις ΗΠΑ κατηγορούμενο για υποκίνηση και πρόκληση εθισμού σε εκατομμύρια παιδιά, γεγονός που πλήττει την ψυχική τους υγεία.

Το TikTok δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο να σχολιάσει τις κατηγορίες.

Η εταιρεία έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι λαμβάνει στα σοβαρά θέματα που συνδέονται με την ψυχική υγεία των παιδιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας Σου Ζι Τσιού δήλωσε αυτή τη χρονιά ενώπιον Αμερικανών βουλευτών ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σε μέτρα προστασίας των νεαρών ατόμων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.