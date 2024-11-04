Μια περίπλοκη επίθεση στο Ισραήλ, σχεδιάζει το Ιράν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πυραύλους με κεφαλές υψηλής ισχύος, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η Wall Street Journal επικαλούμενη Άραβες και Ιρανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, σε αυτή την επίθεση θα εμπλακεί και ο ιρανικός στρατός.

«Ο στρατός μας έχασε ανθρώπους, επομένως πρέπει να απαντήσουν», ισχυρίστηκε Ιρανός αξιωματούχος.

Πρόσθεσε επίσης ότι η επίθεση, η οποία πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, θα είναι πιο επιθετική.

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έρθει μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου τον Ιανουάριο.

Την Κυριακή η Al Arabiya ανέφερε, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να χτυπήσουν το Ισραήλ ως απάντηση στο αντίποινα του περασμένου μήνα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απείλησε το Ισραήλ, υποσχόμενος μια «συντριπτική απάντηση» στα αντίποινα του Οκτωβρίου. .

