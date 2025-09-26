Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Η Βρετανία δεν εξαιρείται από τους νέους δασμούς 100% στα φάρμακα

Η Βρετανία κινδυνεύει με δασμούς 100% στις εξαγωγές φαρμάκων προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο Τραμπ, εκτός αν οι εταιρείες φτιάξουν εργοστάσια εκεί

Συσκευασίες χαπιών φαρμάκων

Η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ, με βάση το νέο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 100% στις φαρμακευτικές εταιρείες, εκτός και αν κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία εξαιρούνται από τους νέους δασμούς επειδή διαπραγματεύτηκαν εμπορικές συμφωνίες με τις οποίες επιβλήθηκαν δασμοί 15% στα φάρμακα.

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, όμως οι δασμοί στα φάρμακα παραμένουν ακόμη υπό διαπραγμάτευση και επομένως η χώρα δεν εξαιρείται, είπε μια πηγή.

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών εμπορικών πηγών, οι εισαγωγές φαρμάκων από τη Βρετανία στις ΗΠΑ ανήλθαν το 2024 στο 3,3% του συνόλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Βρετανία δασμοί φάρμακα Ντόναλντ Τραμπ εμπόριο διμερείς σχέσεις εξαγωγές εισαγωγές Reuters οικονομία Πολιτική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark