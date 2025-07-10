Ο Μακρόν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος το 2032

Ανοιχτό αφήνει, σύμφωνα με Γάλλους πολιτικούς αναλυτές, το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2032 ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο νυν πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, αφού το γαλλικό Σύνταγμα περιορίζει σε δύο τις συνεχείς θητείες στην προεδρία της Γαλλίας. Έχει ωστόσο το δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη θητεία, εφόσον βεβαίως επιθυμεί, το 2032, οπότε θα είναι 54 ετών.

Τις αναλύσεις περί τρίτης θητείας πυροδότησε η ομιλία του Γάλλου προέδρου προς τη νεολαία του κόμματος του το περασμένο Σάββατο όπου είπε, «σας θέλω δίπλα μου για τα επόμενα δύο χρόνια, για τα επόμενα πέντε χρόνια, για τα επόμενα δέκα χρόνια».

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, με την παρέμβαση αυτή ο Εμάνουελ Μακρόν «ψαλίδισε» τις φιλοδοξίες του νυν γενικού γραμματέα του κόμματός του «Αναγέννηση» και πρώην πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ.

Οι σχέσεις των δύο αντρών έχουν ψυχρανθεί μετά την απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας μόνο ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν (1974-1981) και ο Νικολά Σαρκοζί (2007-2012) επιχείρησαν να επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους στην προεδρία της Γαλλίας, και απέτυχαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.