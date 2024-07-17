Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει από την κίνηση του Κάιλ Γκας, μέλους του συγκροτήματος Tenacious D, που αστειεύτηκε με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ABC News, το συγκρότημα του ηθοποιού Τζακ Μπλακ ματαιώνει την περιοδεία του και βάζει «όλα τα μελλοντικά δημιουργικά σχέδια σε αναμονή».

Jack Black's band Tenacious D have postponed their show in Newcastle. It comes after the band faced a backlash over guitarist Kyle Gass’s comment about the attempted assassination of Donald Trump.



Read more here: https://t.co/RzWdaPZcWq pic.twitter.com/17B0QzbvdT — SBS News (@SBSNews) July 16, 2024

Ο Γκας αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας λέγοντας «μην χάσετε τον Τραμπ την επόμενη φορά», αφού του είπαν να κάνει μια ευχή, ενώ έσβηνε τα κεριά σε μια τούρτα γενεθλίων. Το περιστατικό συνέβη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιεί περιοδεία.

Ο 64χρονος Γκας ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας ότι η ατάκα ήταν «εξαιρετικά ακατάλληλη, επικίνδυνη και ένα τρομερό λάθος».

«Δεν συγχωρώ τη βία οποιουδήποτε είδους, σε οποιαδήποτε μορφή, εναντίον οποιουδήποτε», ανέφερε ο Γκας στο Instagram. «Αυτό που συνέβη ήταν μια τραγωδία και λυπάμαι απίστευτα για τη σοβαρή έλλειψη κρίσης μου. Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη από όσους απογοήτευσα και λυπάμαι ειλικρινά για κάθε πόνο που προκάλεσα».

