Τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη, αλλά ήδη βρίσκονται στην κορυφή των charts πωλήσεων.

Το βιβλίο, με τίτλο «Melania», θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την DailyMaily αλλά είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο Amazon.

Αυτή τη στιγμή είναι το Νο. 1 best-seller στην κατηγορία «Πρόεδροι των ΗΠΑ» της Amazon, καθώς και στην κατηγορία «Βιογραφίες Πολιτικών Ηγετών».

Η Μελάνια έχει περιγράψει τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της ως ένα ταξίδι «γεμάτο με σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων».

«Το να γράψω τα απομνημονεύματά μου ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι», είπε η πρώην Πρώτη Κυρία στο Fox News Digital. «Κάθε ιστορία διαμόρφωσε αυτό που είμαι σήμερα».

Τα απομνημονεύματά της «υπόσχονται» προσωπικές λεπτομέρειες για τη «σλοβενική παιδική ηλικία της Μελάνια, τις κρίσιμες στιγμές που την οδήγησαν στον κόσμο της υψηλής μόδας στην Ευρώπη και τη Νέα Υόρκη και τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια τυχαία συνάντηση που άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής της.

Η Μελάνια στο βιβλίο της μιλά για τη «χαρά της μητρότητας», αφηγούμενη «παρασκηνιακές ιστορίες από την εποχή της στον Λευκό Οίκο, ρίχνοντας φως στο έργο της ως υπερασπίστρια του Τραμπ».

