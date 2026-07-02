Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνταν ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να δολοφονήσει κορυφαίους Ιρανούς διαπραγματευτές την ώρα που η Ουάσιγκτον επιχειρούσε να κλείσει προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, η εξόντωση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων αποτελούσε μέρος της ισραηλινής στρατηγικής ήδη από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, οι αμερικανικές ανησυχίες κορυφώθηκαν όταν στο στόχαστρο φέρονταν να βρίσκονται δύο συγκεκριμένα πρόσωπα: ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησαν τον Απρίλιο.

Φοβούμενες ότι μια ισραηλινή επιχείρηση δολοφονίας των Ιρανών θα οδηγούσε σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ορισμένους από τους αξιωματούχους, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από άλλες χώρες της περιοχής να προειδοποιήσουν το Ιράν για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να θέσει στο στόχαστρό του τους δύο αξιωματούχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι, κατά την πιο έντονη φάση του πολέμου, ο Αραγτσί και ο Γκαλιμπάφ, ως ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για το Ισραήλ, το οποίο επιδίωκε την ανατροπή της σκληροπυρηνικής ηγεσίας του Ιράν.

Ωστόσο, μετά την ουσιαστική έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας των δύο Ιρανών αξιωματούχων θα οδηγούσε σε ναυάγιο των συνομιλιών και θα πυροδοτούσε εκ νέου τις εχθροπραξίες.

Ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν στο ιρανικό ναυτικό και τις πυραυλικές δυνάμεις, το Ισραήλ έδωσε προτεραιότητα, κατά την αρχική φάση του πολέμου, στην εξόντωση της ηγεσίας του Ιράν, επιδιώκοντας να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των ΝΥΤ, μεταξύ των στόχων ήταν και στελέχη που θεωρούνταν ενδεχομένως πιο πραγματιστές και με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε να διαπραγματευτεί, όπως ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Καμάλ Χαραζί. Και οι δύο συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Οι υποψίες της κυβέρνησης Τραμπ ότι το Ισραήλ ενδέχεται να σχεδίαζε τη δολοφονία των δύο κορυφαίων Ιρανών διαπραγματευτών αναδεικνύουν πόσο γρήγορα οι πολεμικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που στην αρχή του πολέμου ήταν σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι, άρχισαν να αποκλίνουν ριζικά.

Ενώ η Ουάσιγκτον επιδίωκε την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, το Ισραήλ αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την προοπτική μιας διευθέτησης ήδη από την πρώτη κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, σημειώνει το αμερικανικό μέσο.



Πηγή: skai.gr

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