«Αδικαιολόγητοι και αστήρικτοι»: Διεθνείς αντιδράσεις για τους νέους δασμούς Τραμπ

Διεθνείς αντιδράσεις προκαλούν οι νέοι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει στην τακτική του εμπορικού πολέμου, παρά τις προειδοποιήσεις για παραβίαση συμφωνιών και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων.

EE: Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να τηρούν την εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να τηρούν την εμπορική συμφωνία που συνήφθη πέρυσι και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, ακόμη και μετά την επιβολή νέων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, με αφορμή ισχυρισμούς περί πλημμελούς εφαρμογής των απαγορεύσεων για την καταναγκαστική εργασία, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή νέους δασμούς ύψους 10% και 12,5% σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και η Κίνα.

«Η ΕΕ έχει ήδη εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Θα συνεχίσουμε τις επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε.

Αυστραλία: Αδικαιολόγητοι οι νέοι δασμοί Τραμπ

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

Η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνειακός δασμός 12,5%.

Νέα Ζηλανδία: «Εξαιρετικά απογοητευτικοί»

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον επέκρινε σήμερα τους «εξαιρετικά απογοητευτικούς» νέους τελωνειακούς δασμούς την επιβολή των οποίων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, καθώς η χώρα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου εξήντα εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε δυο ώρες με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

Η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας», τόνισε ο κ. Λούξον μέσω X.

Η Ιαπωνία λυπάται τους νέους τελωνειακούς δασμούς

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι «λυπάται» για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ.

Το αρχιπέλαγος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου εξήντα εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (...) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.

Η Νορβηγία δεν σκοπεύει να «απαντήσει» στους δασμούς των ΗΠΑ

Η Νορβηγία δεν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στην επιβολή αμερικανικού δασμού 12,5% στα νορβηγικά προϊόντα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK.

Πηγή: skai.gr

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