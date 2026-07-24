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Αρκούδα προκάλεσε χάος σε πάρκινγκ του Τενεσί - Βίντεο τη δείχνει να τρέχει πίσω από πολίτες

Βλέποντας την αρκούδαο οι άνθρωποι τρέχουν να κρυφτούν - Μια γυναίκα παρακολούθησε και κατέγραψε με κάμερα τις δραματικές σκηνές από το μπαλκόνι της

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Αρκούδα

Χάος προκάλεσε στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ μια μαύρη αρκούδα, όταν άρχισε να τρέχει μέσα σε ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου γεμάτο κόσμο στην πόλη Γκάτλινμπουργκ, κάνοντας τους πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν να κρυφτούν. 

Μια γυναίκα παρακολούθησε και κατέγραψε με κάμερα τις δραματικές σκηνές από το μπαλκόνι της.

Oι μαύρες αρκούδες κατεβαίνουν συχνά από το οικοσύστημά τους, αναζητώντας τροφή, με τα όρη Σμόκι (κατά μήκος των συνόρων Τενεσί-Βόρειας Καρολίνας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ) να βρίσκονται πολύ κοντά στο Γκάτλινμπουργκ. Παρότι οι κάτοικοι και οι τακτικοί επισκέπτες είναι συνήθως εξοικειωμένοι με τις τοπικές οδηγίες για την άγρια ​​ζωή, ωστόσο, όσο και πληροφορημένος να είσαι, είναι άλλο (πολύ πιο τρομακτικό) πράγμα να βλέπεις μια αρκούδα μπροστά σου... 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς από το περιστατικό. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: αρκούδα ΗΠΑ Τενεσί
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