Φιντάν: Υπάρχει βούληση για άρση των κυρώσεων CAATSA

Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, αν και, όπως είπε, η στάση του αμερικανικού Κογκρέσου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο CNN Türk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει βούληση για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Όλοι βλέπουν πλέον πόσο εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο διαδραματίζει η Τουρκία σε πολλά ζητήματα. Επομένως, αυτός ο ρόλος προσφέρει πολλούς λόγους ώστε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναλάβει υπερβολικά μεγάλο βάρος σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορούν να βασιστούν σε εταίρους, όπως η Τουρκία, σε ορισμένους τομείς».

Ο Φιντάν δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων CAATSA, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η σχετική διαδικασία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ακολουθεί τη δική της δυναμική.

«Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες σε εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στο Κογκρέσο».

Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι κυρώσεις CAATSA είναι μια πτυχή, αλλά έχουμε κάνει συστηματικές προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων και σε άλλα ζητήματα. Ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών τόσο στην υπόθεση της Halkbank όσο και στην άρση των εμποδίων σε ζητήματα που είχε θέσει η Τουρκία, καθώς και στην επιστροφή σε μια πιο ορθολογική σχέση. Το γεγονός ότι στρατιωτικός εξοπλισμός πωλείται σε πολλές χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και δεν έχουν κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, ενώ δεν πωλείται στην Τουρκία, είναι ανεξήγητο από την κυβέρνηση Τραμπ. Βλέπουμε την επιρροή ορισμένων αντιτουρκικών αισθημάτων που έχουν διεισδύσει στο Κογκρέσο».

«Το Ισραήλ είναι παγκόσμιο πρόβλημα»

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «παγκόσμιο πρόβλημα», στέλνοντας το μήνυμα ότι η Τουρκία «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».

«Το Ισραήλ αναζητά αυτή τη στιγμή έναν νέο εχθρό, προκειμένου να αλλάξει την καταστροφική και διεθνώς καταδικασμένη εικόνα του. Από την πλευρά μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε, να διστάζουμε ή να κάνουμε πίσω για κανέναν, είτε πρόκειται για το Ισραήλ, είτε για οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, εφόσον οι πράξεις του συγκρούονται με τα εθνικά και περιφερειακά μας συμφέροντα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα είναι το εξής: το Ισραήλ δεν είναι μόνο τουρκικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα όλου του κόσμου. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, δεν είναι μόνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το γεγονός ότι ο πρόεδρός μας αντιτίθεται σθεναρά είναι ξεχωριστό θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα για την ανθρωπότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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