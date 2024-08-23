Από την κλειδαρότρυπα στα διαμερίσματα ξένων

«Τι νοίκι πληρώνετε;» και «Μπορείτε να μου δείξετε το διαμέρισμά σας;» - δύο ερωτήσεις που δεν απαντά κανείς έτσι απλά. Τέτοιες ερωτήσεις κάνει όμως ο influencer Κάλεμπ Σίμπσον από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει σήμερα 8,6 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Τα βίντεό του έχουν πάντοτε την ίδια κεντρική ιδέα: ο Σίμπσον βρίσκει ανθρώπους, τους ρωτάει για το ενοίκιό τους και στη συνέχεια κάνει ένα τουρ στο σπίτι τους.



Το ιδιαίτερο με αυτά τα μικρής διάρκειας βίντεο είναι πως δίνουν τη δυνατότητα στους θεατές να «κρυφοκοιτάξουν» μέσα στα ιδιωτικά διαμερίσματα διαφόρων ανθρώπων, κάθε ένα από τα οποία έχει τη δική του ιστορία. Σαν μια ματιά μέσα από μια κλειδαρότρυπα ή τη χαραμάδα μιας πόρτας.



Ο Σίμπσον έχει ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο στο TikTok, το Instagram και το YouTube, με υλικό που έχει τραβήξει σε μέρη απ’ όλον τον κόσμο – στο ρετιρέ μιας καλλιτέχνιδας στη Νέα Υόρκη, στο διαμέρισμα ενός φωτογράφου στο Παρίσι ή στο σπίτι ενός αρχιτέκτονα στο Χονγκ Κονγκ.

Η ιδιαίτερη ιδέα του Σίμπσον

Ο Σίμπσον δεν θεωρεί τον εαυτό του ως τον εφευρέτη της συγκεκριμένης ιδέας – παρ’ όλα αυτά όμως παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς content creators στο TikTok.



Πριν από περίπου δύο χρόνια ο influencer είχε δει διάφορα βιντεάκια με περαστικούς που τους ρωτούσαν «μόνο» για το νοίκι τους. «Τότε μου ήρθε μια ιδέα και σκέφτηκα: Και αν έκανα το ίδιο αλλά έμπαινα και στο διαμέρισμα του ατόμου με το οποίο μιλούσα;», θυμάται ο 32χρονος Αμερικανός. Από τη μία πλευρά ποιος αφήνει έναν άγνωστο να μπει στο σπίτι του; Από την άλλη όμως, εάν η ιδέα πετύχαινε, τότε θα μιλούσε γι’ αυτό όλος ο κόσμος.



Την πρώτη μέρα ο Σίμπσον ρώτησε περίπου 100 ανθρώπους προτού βρεθεί κάποιος να τον αφήσει να δει το διαμέρισμά του. Μετά τα πρώτα βίντεο όμως ο influencer έγινε άμεσα πολύ γνωστός, ιδίως στη Νέα Υόρκη – και από τότε κι έπειτα του ήταν πολύ πιο εύκολο να βγάλει βιντεάκια σε διάφορα άλλα σπίτια της πόλης. Σήμερα παίρνει μάλιστα ακόμη και προσκλήσεις από διάφορους ανθρώπους που θέλουν να τον ξεναγήσουν στο σπίτι τους, ενώ στα βίντεό του εμφανίζονται και ορισμένες διάσημες προσωπικότητες, όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον. Αν και η ηθοποιός ξενάγησε τον Σίμπσον μόνο στο γραφείο της, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 50 εκατομμύρια προβολές.

Ένα trend που έρχεται και στη Γερμανία

Η μόδα που δημιούργησε ο Σίμπσον έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Γαλλία ο Σάμουελ και η Βικτόρια τραβούν βίντεο σε ακριβά διαμερίσματα στο Παρίσι, την Τουλούζη και τη Μασσαλία, στο Τέξας ο Σπένσερ Μουρ ρωτάει αγνώστους για το νοίκι τους, ενώ στη Γερμανία ο “Mr. Unreal Estate”, ο Λέον Ζαντχόβε επισκέπτεται «εξωπραγματικά» σπίτια και διαμερίσματα.



Όπως λέει ο Ζαντχόβε, «δεν υπάρχει τίποτα πιο προσωπικό από το σπίτι κάποιου – πέρα ίσως από τις σκέψεις του. Το κάθε σπίτι μας λέει πολλά για τον ιδιοκτήτη του». O κομψά ντυμένος νεαρός άντρας με το λευκό πουκάμισο, το μαύρο παπιγιόν και τις τιράντες κάνει μεταξύ άλλων και βιντεάκια όπως αυτά του Κάλεμπ Σίμπσον. «Πήρα την ιδέα γιατί μου φάνηκε πολύ ωραία και συνειδητοποίησα πως είναι κάτι που δεν έκανε κανείς ακόμη στη Γερμανία», αναφέρει ο 27χρονος από το Πότσνταμ.



Εντωμεταξύ ο Mr. Unreal Estate έχει πάνω από 240.000 ακολούθους στο Instagram, ενώ ανεβάζει και άλλα βίντεο όπου παρουσιάζει πολυτελείς βίλες προς πώληση.

Το μυστικό της επιτυχίας

Γιατί όμως η ιδέα αυτή φαίνεται να συναρπάζει εκατομμύρια ανθρώπους;



Κατά την επικοινωνιολόγο Γιόζεφιν Μπ. Σμιτ τέτοια βίντεο καλύπτουν εντελώς διαφορετικές ψυχολογικές ανάγκες: «Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν συναρπαστικό το να βλέπουν και να μαθαίνουν πράγματα που σε κάθε άλλη περίπτωση θα τους ήταν άγνωστα». Και με το να ρίχνουν «κλεφτές ματιές» σε διαμερίσματα που αλλιώς δεν θα έβλεπαν ποτέ, μπορούν ννα καλύψουν την περιέργειά τους.



Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο συγκρίνονται και με άλλους ανθρώπους, σε μία «κοινωνική σύγκριση», όπως λέει η Σμιτ, η οποία μπορεί να έχει δύο αποτελέσματα: ο θεατής να νιώσει επιβεβαίωση (σκεπτόμενος για παράδειγμα «το διαμέρισμά μου είναι πιο ωραίο») ή μία επιθυμία βελτίωσης (λέγοντας ας πούμε «Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο τραπέζι»). Και φυσικά η διαδικασία αυτή είναι ακόμη πιο γοητευτική, όταν ο θεατής μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με διάσημες προσωπικότητες.



Πόσο εύκολα αφήνεις κάποιον να μπει στο σπίτι σου;



Όσον αφορά το ποιοι άνθρωποι είναι δεκτικοί στο να δείξουν το σπίτι τους σε έναν άγνωστο, ο Σίμπσον δεν παρατηρεί κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο – σίγουρα πάντως οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στα social media, δηλαδή ηλικίας περίπου 30 ετών ή νεότεροι, είναι πιο πρόθυμοι.



Ο Ζαντχόβε λέει από την πλευρά του ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι άνθρωποι. «Εδώ στη Γερμανία είναι και ζήτημα διαφοράς στη νοοτροπία», εξηγεί ο 27χρονος – οι Γερμανοί δεν είναι τόσο ανοιχτοί να μοιραστούν πράγματα από την ιδιωτική τους ζωή.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.